Вендел отправился с «Зенитом» в Грозный на матч Кубка России с «Ахматом»

Напомним, ранее появилась информация, что в услугах Вендела заинтересован бразильский «Палмейрас». Бразильский хавбек выступает за сине-бело-голубых с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами.