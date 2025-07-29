Драматичным камбэком обернулся дебютный матч Зайнутдинова за «Динамо»

Столичный клуб открыл счёт уже на 9-й минуте — отличился нападающий Иван Сергеев. Гости не только отыгрались, но и вышли вперёд к середине первого тайма: сначала, на 34-й минуте, мяч забил полузащитник Дмитрий Васильев, а уже через минуту счёт стал 1:2 усилиями Захара Фёдорова.