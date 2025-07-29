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Драматичным камбэком обернулся дебютный матч Зайнутдинова за «Динамо»

Московское «Динамо» вырвало победу у «Сочи» в драматичном матче группового этапа первого раунда Кубка России — 3:2, сообщают Vesti.kz.

Столичный клуб открыл счёт уже на 9-й минуте — отличился нападающий Иван Сергеев. Гости не только отыгрались, но и вышли вперёд к середине первого тайма: сначала, на 34-й минуте, мяч забил полузащитник Дмитрий Васильев, а уже через минуту счёт стал 1:2 усилиями Захара Фёдорова.

Во втором тайме динамовцы перехватили инициативу. На 60-й минуте Сергеев оформил дубль, сравняв счёт. При ничейном результате (2:2) на поле появился новичок «бело-голубых» — полузащитник сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов, перешедший в команду из турецкого «Бешикташа» буквально накануне.

Кульминация наступила уже в компенсированное время: на 95-й минуте победный гол забил полузащитник Даниил Фомин, принеся «Динамо» три очка в стартовом туре кубковой кампании.

Динамо
3:2
Первый тайм: 1:2
Сочи
Футбол, Кубок России, Группа B
29.07.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Роберт Морено
Голы
Динамо
Иван Сергеев
9′
Иван Сергеев
60′
Даниил Фомин
90+5′
Сочи
Дмитрий Васильев
34′
Захар Федоров
35′
Составы команд
Динамо
31
Игорь Лещук
56
Леон Зайдензаль
77
Денис Макаров
88
Виктор Окишор
24′
52
Егор Смелов
89′
30
Дмитрий Александров
44′
7
Дмитрий Скопинцев
46′
2
Николас Маричаль
34
Лука Гагнидзе
46′
50
Александр Кутицкий
33
Иван Сергеев
78′
19
Бактиер Зайнутдинов
79
Максим Балахонов
60′
74
Даниил Фомин
13
Николя Муми Нгамале
68′
91
Ярослав Гладышев
Сочи
35
Александр Дегтев
33
Марсело Алвес
9
Захар Федоров
28
Руслан Магаль
17
Артем Макарчук
13
Максим Кайнов
34
Александр Осипов
77′
27
Кирилл Заика
20
Дмитрий Васильев
59′
63′
4
Вячеслав Литвинов
10
Мартин Крамарич
77′
14
Кирилл Кравцов
59
Руслан Барт
64′
7
Антон Зиньковский
37
Макар Чирков
63′
5
Набиль Абердин
Статистика
Динамо
Сочи
Желтые карточки
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти