«Краснодар» проиграл дома второй раз подряд, а «Крылья» Адиева продолжают удивлять и остаются непобедимыми

О групповом этапе FONBET Кубка России, который топ-клубы должны проходить по умолчанию, можно рассуждать по-разному. Например, говорить банальности о предоставлении игровой практики тем, кто в ней нуждается, и считать по пальцам одной руки находящихся на поле участников предыдущего тура РПЛ. А можно утверждать, что это время смелых экспериментов и шанс заявить о себе. Так, как доросший за год до вызовов в сборную Кисляк, чья премьера в основном составе ЦСКА и первый гол на новом уровне пришлись на кубковый турнир.
Кроме того, старт группового этапа приходится на период формирования составов, и где, как не здесь внедрять в состав новичков. Мурад Мусаев на старте сезона доверял проверенным исполнителям, а во вторник без особого риска перекроил состав, где нашлось место бразильскому трио — Дугласу Аугусто, Густаво и наконец-то дебютировавшему в России Жубалу. А на скамейке запасных в компании ключевых игроков ждал своего часа лучший ассистент последнего чемпионата Франции Перрен. Ожидавшийся дебют одного из самых статусных летних новичков значился среди главных интриг краснодарского матча.
В свою очередь для «Крыльев Советов», которые летом поменяли как тренерский штаб, так и большую часть состава, каждая лишняя игра — возможность найти оптимальные сочетания. И показательно, что Магомед Адиев оставил в старте шесть человек, начинавших победную игру с «Пари НН» в чемпионате. А из дебютантов выделялся бывший краснодарец Баньяц, которого «быки» на прошлый сезон отдавали в аренду сербскому клубу «Бачка Топола». И правило бывших сработало на десятой минуте! После тонкого паса серба в штрафную дала сбой офсайдная ловушка, и Марин, красиво разобравшись с Торменой, шведкой уложил мяч под штангу.
Впрочем, гости толком даже порадоваться не успели. Отскок после удара Дугласа и двойной рикошет от самарских защитников оказались в пользу сравнявшего счет Козлова.
В тот момент возникло ложное ощущение, что все встало на свои места в соответствии со статусом оппонентов. Однако на перерыв команды ушли при счете 1:2, а красота обводящего удара Рахмановича была помножена на неудачный вынос Жубала из штрафной и пассивность «быков» на подборе.
Второй же гол Козлова отменили из-за офсайда, и единственной неприятностью для «Крыльев» по итогам первых 45 минут стала вынужденная замена получившего травму Хубулова.
Реакция Мусаева на такое развитие событий оказалась предсказуемой — на второй тайм под аплодисменты трибун вышли Черников и Кордоба. Следующий взрыв эмоций на трибунах вызвало появление на поле Сперцяна, причем и без него черно-зеленые уже прижимали соперника к воротам. А капитан начал с опасного штрафного, взяв чуть выше цели. Потом — после передачи 18-летнего воспитанника клубной академии Хмарина — остроумно пропустил мяч на не ожидавшего этого Кордобу.
Вместе с тем периодически стала разжиматься контратакующая пружина «Крыльев». Дебютировавшему за родной клуб Корякину пришлось выручать после выпада Рассказова, а офсайд отменил взятие ворот, организованное свежими Суторминым и Олейниковым. Так что все же появившийся на поле Перрен был последней краснодарской надеждой избежать второго подряд с учетом чемпионата домашнего поражения. Однако спастись, несмотря на не ослабевавшее ни на минуту давление, «быкам» не удалось.
Это, конечно, никакой не кризис, и все же субботний матч с «Динамо» будет показательным. А «Крылья» под началом Адиева приятно удивляют — остаются непобежденными в набирающем ход сезоне. В Краснодаре справились без своего героя Ракова, который будет свежим в Ростове-на-Дону.
Андрей Кузичев