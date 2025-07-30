«Краснодар» проиграл дома второй раз подряд, а «Крылья» Адиева продолжают удивлять и остаются непобедимыми

О групповом этапе FONBET Кубка России, который топ-клубы должны проходить по умолчанию, можно рассуждать по-разному. Например, говорить банальности о предоставлении игровой практики тем, кто в ней нуждается, и считать по пальцам одной руки находящихся на поле участников предыдущего тура РПЛ. А можно утверждать, что это время смелых экспериментов и шанс заявить о себе. Так, как доросший за год до вызовов в сборную Кисляк, чья премьера в основном составе ЦСКА и первый гол на новом уровне пришлись на кубковый турнир.