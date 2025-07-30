Матч ЦСКА — «Локомотив» 26 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

ЦСКА и «Локомотив» при жеребьевке попали вместе в группу D, и этот матч можно расценить как центральный в рамках 1-го тура Пути РПЛ. Обе команды успешно начали сезон. ЦСКА под руководством нового главного тренера из Швейцарии Фабио Челестини выиграл Суперкубок в противостоянии с действующим чемпионом страны «Краснодаром» (1:0). Затем красно-синие потеряли очки в гостевом матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0), но сумели в следующем туре одолеть дома грозненский «Ахмат» 2:1. Оба гола в этой игре за две минуты записал на свой счет вингер Данил Круговой.