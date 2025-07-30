Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Мх
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.28
П2
3.93
Футбол. Кубок России
18:30
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.85
П2
4.50
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.20
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Мальме
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Лудогорец
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.54
П2
5.50
Футбол. Лига чемпионов
20:30
ФКСБ
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.26
П2
13.25
Футбол. Кубок России
20:45
Ахмат
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.90
П2
1.70
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.65
П2
1.97
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Маккаби
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.60
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Ференцварош
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.40
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Панатинаикос
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.03
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
21:30
Брейдаблик
:
Лех
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.94
П2
2.19
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Зальцбург
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.17
П2
6.26
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Серветт Ж
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.95
П2
1.86

ЦСКА — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 30 июля, продолжается 1-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

Источник: Чемпионат.com

В рамках игрового дня состоится матч ПФК ЦСКА и «Локомотива». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени. Команды назвали стартовые составы на игру.

Стартовые составы команд.

ЦСКА: Тороп (вратарь), Гайич, Абдулкадыров, Дивеев, Мойзес, Глебов, Обляков (капитан), Кисляк, Круговой, Алвес, Алеррандро.

«Локомотив»: Веселов (вратарь), Фассон, Погостнов, Ньямси, Сильянов, Баринов (капитан), Годяев, Сарвели, Самошников, Салтыков, Комличенко.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».