ЦСКА и «Локо» зажгли в кубковом дерби. С таким Глебовым армейцам не нужен Пиняев!

Ещё один запоминающийся момент — падение Годяева в штрафной армейцев в дебюте встречи. Данила просил пенальти, указывая на удар рукой в лицо от Мойзеса, а судья Шафеев решил, что центрхав «Локо» симулировал. В результате Годяев завёлся и «присел» на карточку. Потом перед перерывом молодой железнодорожник из-за этой карточки не стал срывать быструю атаку ЦСКА, которую начал выбросом мяча рукой Тороп и продолжил на рывке Круговой. Данил ушёл от опасавшегося сфолить на красную Данилы и вырезал передачу на Глебова, однако тот простил «Локо». К слову, по ходу первого тайма Круговой с Глебовым менялись с флангами, очевидно, по заданию Челестини.