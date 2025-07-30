В «Локомотиве» объяснили, почему проиграли ЦСКА

«У нас есть здоровая внутренняя конкуренция, поэтому надо давать возможность игрокам проявлять себя. Когда, если не сейчас. Пиняев потихоньку набирает кондиции после травмы, ребята сыгрывались, нарабатывали взаимодействия, на это ушло время. Во втором тайме, на мой взгляд, мы были ближе ко второму мячу — мы нагнетали, давили, показывали неплохие скорости, хороший был темп у игры. Все решил голевой эпизод ЦСКА во втором тайме, он предопределил исход встречи», — заявил Галактионов.