Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Маккаби
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.50
П2
4.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ференцварош
1
:
Ноа
0
Все коэффициенты
П1
1.44
X
7.75
П2
15.50
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Панатинаикос
0
:
Рейнджерс
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.40
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Ахмат
0
:
Зенит
2
Все коэффициенты
П1
28.00
X
12.50
П2
1.09
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Ростов
0
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.59
П2
2.07
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Лудогорец
1
:
Риека
0
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.30
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ФКСБ
1
:
Шкендия
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
10.00
П2
38.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Мальме
1
:
РФШ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
21:30
Брейдаблик
:
Лех
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.88
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Зальцбург
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.11
П2
6.05
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Серветт Ж
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.20
П2
1.75
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
1
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2

В «Локомотиве» объяснили, почему проиграли ЦСКА

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча Кубка России против ЦСКА заявил, что его команда была близка к ничьей. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

Источник: РИА "Новости"

«У нас есть здоровая внутренняя конкуренция, поэтому надо давать возможность игрокам проявлять себя. Когда, если не сейчас. Пиняев потихоньку набирает кондиции после травмы, ребята сыгрывались, нарабатывали взаимодействия, на это ушло время. Во втором тайме, на мой взгляд, мы были ближе ко второму мячу — мы нагнетали, давили, показывали неплохие скорости, хороший был темп у игры. Все решил голевой эпизод ЦСКА во втором тайме, он предопределил исход встречи», — заявил Галактионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу ЦСКА. На 30-й минуте «армейцев» вперед вывел Милан Гайич, но на 67-й минуте Алексей Батраков с пенальти сравнял счет. Победу ЦСКА принес 19-летний Кирилл Глебов: он отличился на 79-й минуте. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию события.

ЦСКА и «Локомотив» играют в группе D вместе с тольяттинским «Акроном» и калининградской «Балтикой».

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.
Читать дальше