Защитник ЦСКА Лукин высказался о результативности Глебова

— Он сам не понимает. Говорит: «Что со мной происходит?» Надо у него узнать. Он, вроде, хотел кепку от Акинфеева, но в Кубке он её не даёт. Придётся ему с «Зенитом» забивать, — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.