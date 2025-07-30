Ужасная ошибка вратаря помогла «Спартаку»! А добил «Ростов» фол на Заболотном

«Спартак» в 1-м туре группового этапа FONBET Кубка России переиграл на выезде «Ростов». Красно-белые победили неудобного соперника. Напомним, в прошлом сезоне именно ростовчане выбили москвичей из кубкового турнира.
Деян Станкович и Джонатан Альба, как и многие их коллеги по РПЛ, решились на большую ротацию состава в кубковом турнире. У «Спартака» место в стартовом составе сохранили только трое — Литвинов, Солари и Заболотный (центрфорварда нет смысла беречь на уикенд из-за бана за удаление), а у «Ростова» и того меньше — Лангович с Чистяковым. Кстати, сам Станкович отсутствовал на скамейке красно-белых, так как отбывал дисквалификацию за старые грехи в Кубке России.
Обе команды играли по схеме 4−3−3. У «Ростова» при обороне пятым в линию защиты садился, как и в прошлом сезоне, опорник Шанталий. Но даже насыщенная оборона не помогла хозяевам закрыть все зоны в собственной штрафной после позиционной атаки «Спартака» на 7-й минуте. Крайние защитники красно-белых создали момент, так как крайние хавбеки ростовчан недоработали сзади — Рябчук выполнил кросс слева, а Хлусевич не забил из убойной позиции. Вингер Мохеби извинился жестом перед партнёрами за то, что заснул на поле.
Но в целом при счёте 0:0 было минимум остроты. Соперники приблизительно на равных боролись за инициативу, одно единоборство сменялось другим. Судья Буланов активно размахивал жёлтыми карточками — хозяева заработали три за 20 минут после жёстких фолов. «Спартак» разбивал прессинг «Ростова» длинными передачами на Заболотного. Тот боролся за каждый мяч, особенно часто — с центрбеком Семенчуком. Пару раз рефери фиксировал нарушения нападающего красно-белых, хотя вполне мог свистнуть и в другую сторону.
Ростовская жара не добавляла футболистам энергии, тем не менее «Спартак» выиграл первый тайм. Открыли счёт москвичи во многом благодаря Зобнину. Центрхав здорово сыграл на перехвате и сделал проникающую передачу, мяч отскочил к Заболотному, на котором сфолили в полукруге, но тут судья поступил грамотно — не стал свистеть, дождался завершения эпизода. Хлусевич нанёс не самый трудный удар для Одоевского, а голкипер хозяев ошибся. От его рук мяч нырнул в сетку. VAR проверял гол на предмет офсайда, которого не было.
Более того, перед перерывом «Спартак» заработал пенальти. Заболотный всё же выиграл свой эпизод у ростовчан. Антон влетел в штрафную хозяев, чтобы забить после кросса с левого фланга, но был остановлен не по правилам Тарасовым. Молодой защитник прихватил нападающего, который старше его на 15 лет. 11-метровый взялся исполнить Солари. И сделал это безупречно — Одоевский даже не угадал, куда прыгать.
На первых минутах после перерыва спартаковцы несколько раз успешно вышли из-под прессинга «Ростова» за счёт своего голкипера. В одном из таких моментов длинный пас от Помазуна привёл к тому, что становившийся всё более заметным Дмитриев (именно левый вингер делал кросс на Заболотного в эпизоде с пенальти) улетел от неопытного Жбанова. Оставалось только вложить мяч в ногу Солари — перед аргентинцем были практически незащищённые ворота. Но эту атаку красно-белых здорово «прочитал» Вахания. Защитник сборной России блестяще сыграл на подстраховке, оставив «Спартак» без гола.
Зато чисто вратарской работы у Помазуна было мало. «Ростов» плохо цеплялся за мяч на чужой половине поля, действовал в атаке просто и всё равно допускал массу брака. Центрфорварду хозяев Шамонину недоставало поддержки, а Сулейманов с Голенковым скучали на скамейке. Ростовчане ничем не напоминали команду, которая в минувшем сезоне трижды победила «Спартак» в Кубке России. Красно-белые контролировали ситуацию на поле. Вдобавок штаб Станковича успокаивал игру, бросая в бой своих «тяжеловесов» — Маркиньоса, Барко, Бабича.
Концовке матча сильно не хватало огня. «Ростов» атаковал словно по инерции. Альба явно думал о ближайшем туре чемпионата, поэтому даже не выпустил основных нападающих. Зато на замену вышел и дебютировал за ростовчан 19-летний новичок Аджаса. Нигерийский форвард не успел проявить себя. Хозяева в три раза уступили гостям по ударам (3:10, в створ — 1:3). Более того, красно-белые могли победить крупно. В концовке момент был у Массалыги, но 17-летнему таланту ещё придётся подождать свой первый гол за «Спартак».
Джонатан Альба
Деян Станкович
Даниил Хлусевич
28′
Пабло Солари
45+3′
71
Даниил Одоевский
6
Александр Тарасов
45+2′
73
Имран Азнауров
22
Давид Семенчук
17′
8
Алексей Миронов
58
Даниил Шанталий
87
Андрей Лангович
46′
40
Илья Вахания
9
Мохаммад Мохеби
20′
46′
62
Иван Комаров
19
Хорен Байрамян
53′
10
Кирилл Щетинин
60′
91
Антон Шамонин
15′
84′
17
Ибрагим Мафус Аджаса
78
Дмитрий Чистяков
46′
57
Илья Жбанов
1
Илья Помазун
82
Даниил Хлусевич
25
Данил Пруцев
4
Алексис Дуарте
24′
28
Даниил Зорин
47
Роман Зобнин
2
Олег Рябчук
72′
6
Срджан Бабич
7
Пабло Солари
72′
5
Эсекиэль Барко
27
Игорь Дмитриев
59′
10
Маркиньос
91
Антон Заболотный
82′
24
Никита Массалыга
68
Руслан Литвинов
72′
97
Даниил Денисов
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Александр Туркин
(Россия, Астрахань)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
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