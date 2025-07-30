Ужасная ошибка вратаря помогла «Спартаку»! А добил «Ростов» фол на Заболотном

На первых минутах после перерыва спартаковцы несколько раз успешно вышли из-под прессинга «Ростова» за счёт своего голкипера. В одном из таких моментов длинный пас от Помазуна привёл к тому, что становившийся всё более заметным Дмитриев (именно левый вингер делал кросс на Заболотного в эпизоде с пенальти) улетел от неопытного Жбанова. Оставалось только вложить мяч в ногу Солари — перед аргентинцем были практически незащищённые ворота. Но эту атаку красно-белых здорово «прочитал» Вахания. Защитник сборной России блестяще сыграл на подстраховке, оставив «Спартак» без гола.