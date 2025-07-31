«Очень и очень хорошо». Семак оценил первую игру Вендела за «Зенит» в этом сезоне

— Мы смотрим за его состоянием, для нас это важный игрок. Он тренируется с нами, мы должны, естественно, подводить его к тому состоянию, которое позволит ему играть. И сегодня, конечно, то время, которое он был на поле, он провёл, мне кажется, очень и очень хорошо. Особенно в первом тайме, когда он был посвежее. Конечно, центр поля, контроль мяча, его видение игры, понимание игры, ситуации — всё это добавляло качества в действия нашей команды. Он смотрелся сегодня хорошо, — приводит слова Семака сайт «Зенита».