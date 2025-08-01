Орлов: «Судя по всему, Вендел не хочет уезжать в ОАЭ, а в Бразилии такие зарплаты, как в “Зените”, не платят»

Напомним, что Вендел впервые в этом сезоне сыграл за «Зенит» 30 июля в гостевом матче Кубка России с «Ахматом». Игра завершилась победой петербургской команды со счетом 2:1.
«Зенит» собирался продать Вендела в «Ботафого», однако трансфер сорвался. В СМИ сообщалось об интересе к нему со стороны ряда других команд.
— Вендел как отбегал! Удивительный человек. Он в команде, на контракте. Судя по всему, он не хочет уезжать в ОАЭ. А в Бразилии такие зарплаты, как в «Зените», не платят. Поэтому тут надо ему решать. Это его решение. Но игрок он, конечно, настоящий. Во всяком случае, это хлопоты, которые приятны.
— Говорят, им интересуется «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Может быть, он не хочет туда ехать, такое иногда бывает.
— Конечно. Там же очень жарко. Потом — аудитория, совсем другой футбол… Здесь ты играешь под крышей, болельщики какие замечательные. Ты уже привык тут. И город неплохой у нас!
— Я бы сказал, самый лучший. Мне кажется, большинство бразильцев, в том числе звезд, которые к нам приезжали…
— Все были довольны! Абсолютно. Я со всеми общался. Особенно их семьи, родственники… Они же живут как цыгане — табором. Бразильцы — они такие. Я удивлялся, например, что вокруг Халка столько людей: племянница, племянники, соседи, знакомые… Но они такое любят. Они же [в Бразилии] в бедности живут, а здесь их содержат практически, — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».
Александр Сторожук
Сергей Семак
Мохамед Конате
83′
Арсен Адамов
3′
Лусиано Гонду
8′
88
Гиорги Шелия
55
Дарко Тодорович
81
Максим Сидоров
17
Эгаш Касинтура
20
Максим Самородов
22
Мехди Заре
14
Амин Талаль
46′
75
Надер Гандри
54′
42
Мануэль Келиано
64′
7
Лечи Садулаев
77
Георгий Мелкадзе
46′
11
Силва Лима Исмаэл
70
Абакар Гаджиев
84′
8
Мирослав Богосавац
4
Турпал-Али Ибишев
46′
13
Мохамед Конате
16
Денис Адамов
23
Арсен Адамов
66
Роман Вега
90+5′
28
Нуралы Алип
25
Страхиня Эракович
7
Александр Соболев
8
Маркус Вендел
65′
20
Педро
4
Юрий Горшков
87′
21
Александр Ерохин
18
Ярослав Михайлов
75′
10
Максим Глушенков
57
Никита Лобов
65′
31
Густаво Мантуан
32
Лусиано Гонду
75′
14
Саша Зделар
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти