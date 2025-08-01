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Орлов: «Судя по всему, Вендел не хочет уезжать в ОАЭ, а в Бразилии такие зарплаты, как в “Зените”, не платят»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о будущем бразильского полузащитника «Зенита» Вендела.

Источник: ФК "Зенит"

Напомним, что Вендел впервые в этом сезоне сыграл за «Зенит» 30 июля в гостевом матче Кубка России с «Ахматом». Игра завершилась победой петербургской команды со счетом 2:1.

«Зенит» собирался продать Вендела в «Ботафого», однако трансфер сорвался. В СМИ сообщалось об интересе к нему со стороны ряда других команд.

— Вендел как отбегал! Удивительный человек. Он в команде, на контракте. Судя по всему, он не хочет уезжать в ОАЭ. А в Бразилии такие зарплаты, как в «Зените», не платят. Поэтому тут надо ему решать. Это его решение. Но игрок он, конечно, настоящий. Во всяком случае, это хлопоты, которые приятны.

— Говорят, им интересуется «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Может быть, он не хочет туда ехать, такое иногда бывает.

— Конечно. Там же очень жарко. Потом — аудитория, совсем другой футбол… Здесь ты играешь под крышей, болельщики какие замечательные. Ты уже привык тут. И город неплохой у нас!

— Я бы сказал, самый лучший. Мне кажется, большинство бразильцев, в том числе звезд, которые к нам приезжали…

— Все были довольны! Абсолютно. Я со всеми общался. Особенно их семьи, родственники… Они же живут как цыгане — табором. Бразильцы — они такие. Я удивлялся, например, что вокруг Халка столько людей: племянница, племянники, соседи, знакомые… Но они такое любят. Они же [в Бразилии] в бедности живут, а здесь их содержат практически, — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

Ахмат
1:2
Первый тайм: 0:2
Зенит
Футбол, Кубок России, Группа A
30.07.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
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Александр Сторожук
Сергей Семак
Голы
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Мохамед Конате
83′
Зенит
Арсен Адамов
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Лусиано Гонду
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Составы команд
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Гиорги Шелия
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17
Эгаш Касинтура
20
Максим Самородов
22
Мехди Заре
14
Амин Талаль
46′
75
Надер Гандри
54′
42
Мануэль Келиано
64′
7
Лечи Садулаев
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Георгий Мелкадзе
46′
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Силва Лима Исмаэл
70
Абакар Гаджиев
84′
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Мирослав Богосавац
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Турпал-Али Ибишев
46′
13
Мохамед Конате
Зенит
16
Денис Адамов
23
Арсен Адамов
66
Роман Вега
90+5′
28
Нуралы Алип
25
Страхиня Эракович
7
Александр Соболев
8
Маркус Вендел
65′
20
Педро
4
Юрий Горшков
87′
21
Александр Ерохин
18
Ярослав Михайлов
75′
10
Максим Глушенков
57
Никита Лобов
65′
31
Густаво Мантуан
32
Лусиано Гонду
75′
14
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(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти