Орлов: «Судя по всему, Вендел не хочет уезжать в ОАЭ, а в Бразилии такие зарплаты, как в “Зените”, не платят»

— Вендел как отбегал! Удивительный человек. Он в команде, на контракте. Судя по всему, он не хочет уезжать в ОАЭ. А в Бразилии такие зарплаты, как в «Зените», не платят. Поэтому тут надо ему решать. Это его решение. Но игрок он, конечно, настоящий. Во всяком случае, это хлопоты, которые приятны.