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Гол блогера помог «Амкалу» одержать победу в матче Кубка России

Футбольный медиаклуб «Амкал» одержал победу в матче 1-го круга Пути регионов Кубка России над обнинским «Квантом».

Источник: Соцсети

Встреча завершилась со счетом 3:1.

В первом тайме счет открыл блогер Александр Парадеев. Через 12 минут Илья Скроботов удвоил преимущество «Амкала». Перед переывом один мяч отыграл игрок «Кванта» Анатолий Демидов. Окончательный счет матча на последней минуте установил игрок «Амкала» Михаил Прокопьев.

Лучшим результатом «Амкала» в Кубке России стал выход в 1/32 финала.

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Амкал
3:1
Первый тайм: 2:1
Квант
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 1-й раунд
5.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Зоркий
Главные тренеры
Виталий Панов
Олег Морозов
Голы
Амкал
82555
7′
82556
19′
Михаил Прокопьев
90+5′
Квант
Анатолий Демидов
39′
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти