Медиаклуб «2Drots» на последних секундах вышел во второй раунд Кубка России

Футбольный медиаклуб «2Drots» одержал победу в матче 1-го круга Пути регионов Кубка России над «Торпедо» из Владимира.

Источник: Соцсети

Встреча завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 90+4-й минуте забил полузащитник Борис Фартуна.

В следующем матче медиафутбольный коллектив сразится с «Космосом» из Долгопрудного.

В прошлом году «2Drots» также преодолели стадию первого раунда, обыграв «Строгино» со счетом 1:0.

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

2DROTS
1:0
Первый тайм: 0:0
Торпедо Вл
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 1-й раунд
6.08.2025, 20:15 (МСК UTC+3)
Москвич
Главные тренеры
Дмитрий Смирнов
Александр Акимов
Голы
2DROTS
Борис Фартуна
90+4′
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти