Медиаклуб «2Drots» на последних секундах вышел во второй раунд Кубка России

Встреча завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 90+4-й минуте забил полузащитник Борис Фартуна.
В следующем матче медиафутбольный коллектив сразится с «Космосом» из Долгопрудного.
В прошлом году «2Drots» также преодолели стадию первого раунда, обыграв «Строгино» со счетом 1:0.
В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
