Чемпион России сыграет за медиаклуб в Кубке

В первом тайме на 29-й минуте счет открыл Максим Майрович. Во второй половине «Орел» вышел вперед: отличились Артем Лукша на 55-й и Гоча Гогричиани на 70-й минутах. На 75-й минуте Денис Анисимов восстановил равновесие, а победу «Броук Бойз» принес Илья Мазуров на 83-й минуте. На 90+4-й минуте Лукша получил красную карточку.