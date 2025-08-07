КДК оштрафовал «Ахмат» за кричалку болельщиков «Зенит» — позор российского футбола"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал грозненский «Ахмат» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес «Зенита» по завершении игры 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Сообщалось, что фанаты грозненцев использовали кричалку «Зенит» — позор российского футбола«. Встреча между “Ахматом” и сине-бело-голубыми состоялась 30 июля и завершилась победой команды Сергея Семака со счётом 2:1.
«Ахмат» — «Зенит»: после окончания матча болельщики «Ахмата» скандировали оскорбительные выражения в адрес «Зенита». Штраф — 10 тыс. рублей«, — приводит слова Григорьянца “Матч ТВ”.