Любительский «Темп» вышел во второй раунд пути регионов Кубка России

«Темп» обыграл «Уралец» и вышел во второй раунд пути регионов Кубка России.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Любительский футбольный клуб «Темп» из Барнаула обыграл нижнетагильский «Уралец» и вышел во второй раунд пути регионов Кубка России.

Основное время встречи, прошедшей в Барнауле, завершилось со счетом 2:2. В составе «Уральца», выступающего во Второй лиге, мячи забили Кирилл Бурыкин (41-я минута) и Максим Лаук (42). За «Темп» отличились Никита Князев (12) и Никита Ворона (90+2).

В серии пенальти точнее оказались футболисты любительского клуба, которые реализовали все три попытки — 3:1.

В других матчах первого раунда любительский «Анри» из Владивостока проиграл томскому КДВ из Второй лиги со счетом 0:4, еще одна любительская команда, «Бурятия» из Улан-Удэ, разгромно уступила другому клубу Второй лиги — «Иркутску» (0:8).

Темп
2:2
Первый тайм: 1:2
Уралец-ТС
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 1-й раунд
7.08.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Голы
Темп
Никита Князев
12′
Никита Ворона
90+2′
Уралец-ТС
50321
41′
33448
42′
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти