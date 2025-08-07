Любительский «Темп» вышел во второй раунд пути регионов Кубка России

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Любительский футбольный клуб «Темп» из Барнаула обыграл нижнетагильский «Уралец» и вышел во второй раунд пути регионов Кубка России.
Основное время встречи, прошедшей в Барнауле, завершилось со счетом 2:2. В составе «Уральца», выступающего во Второй лиге, мячи забили Кирилл Бурыкин (41-я минута) и Максим Лаук (42). За «Темп» отличились Никита Князев (12) и Никита Ворона (90+2).
В серии пенальти точнее оказались футболисты любительского клуба, которые реализовали все три попытки — 3:1.
В других матчах первого раунда любительский «Анри» из Владивостока проиграл томскому КДВ из Второй лиги со счетом 0:4, еще одна любительская команда, «Бурятия» из Улан-Удэ, разгромно уступила другому клубу Второй лиги — «Иркутску» (0:8).
Никита Князев
12′
Никита Ворона
90+2′
50321
41′
33448
42′
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти