Любительский «Темп» вышел во второй раунд пути регионов Кубка России

Основное время встречи, прошедшей в Барнауле, завершилось со счетом 2:2. В составе «Уральца», выступающего во Второй лиге, мячи забили Кирилл Бурыкин (41-я минута) и Максим Лаук (42). За «Темп» отличились Никита Князев (12) и Никита Ворона (90+2).