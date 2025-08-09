Департамент судейства объявил об ошибочном назначении пенальти на Соболеве в матче Кубка

«Положение руки Александра Соболева, в которую попадает мяч, не является наказуемым. Мяч попадает в кисть, расположенную близко к телу и не совершающую движения в направлении мяча. VAR ошибочно оценил игровой эпизод и неверно вмешался в действия судьи. Арбитр после видеопросмотра принял ошибочное решение, назначив пенальти», — говорится в видео на официальной странице РФС в социальной сети VK.