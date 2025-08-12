Смолов сыграет за медиафутбольный клуб в Кубке России

Смолову 35 лет. В мае он впервые в карьере стал чемпионом России, на тот момент нападающий представлял «Краснодар». Помимо этого, он выступал за московские «Динамо» и «Локомотив», махачкалинский «Анжи» и екатеринбургский «Урал», а также в Испании играл за «Сельту». В составе сборной России футболист стал четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира 2018 года.