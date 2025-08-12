Смолов сыграет за медиафутбольный клуб в Кубке России

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Нападающий Федор Смолов сыграет за клуб Медийной футбольной лиги (МФЛ) Broke Boys в матче второго круга пути регионов Кубка России против курского «Авангарда», сообщается в Telegram-канале команды.
Встреча состоится 21 августа в Орле и начнется в 17:00 мск.
В первом раунде «броуки» обыграли «Орел» со счетом 3:2. Финалист Кубка России 2018 года «Авангард» начнет свое выступление со второго круга.
Смолову 35 лет. В мае он впервые в карьере стал чемпионом России, на тот момент нападающий представлял «Краснодар». Помимо этого, он выступал за московские «Динамо» и «Локомотив», махачкалинский «Анжи» и екатеринбургский «Урал», а также в Испании играл за «Сельту». В составе сборной России футболист стал четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира 2018 года.