Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лех
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Шелбурн
1
:
Риека
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:4
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
5
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
5
:
Фейеноорд
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Акрон
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Тренер ЦСКА Челестини высоко отозвался о поддержке болельщиков команды

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о поддержке болельщиков армейцев во время матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 4:5 пен.

Источник: Чемпионат.com

— Как вам поддержка армейских болельщиков?

— Это невероятно. В голове не укладывается, что такая поддержка может быть посреди рабочей недели, в пять часов вечера, в городе, до которого из Москвы лететь полтора часа. Потрясающе, что в Самару приехало столько болельщиков ЦСКА! Мы все бесконечно им благодарны. Жаль, что мы не смогли отпраздновать победу вместе с ними. Но могу сказать, что футболисты оставили всех себя на поле, — приводит слова Челестини официальный сайт ПФК ЦСКА.

