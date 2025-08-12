Тренер ЦСКА Челестини высоко отозвался о поддержке болельщиков команды

— Это невероятно. В голове не укладывается, что такая поддержка может быть посреди рабочей недели, в пять часов вечера, в городе, до которого из Москвы лететь полтора часа. Потрясающе, что в Самару приехало столько болельщиков ЦСКА! Мы все бесконечно им благодарны. Жаль, что мы не смогли отпраздновать победу вместе с ними. Но могу сказать, что футболисты оставили всех себя на поле, — приводит слова Челестини официальный сайт ПФК ЦСКА.