Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Црвена Звезда
1
:
Лех
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.80
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
2
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
21.00
П2
80.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Шелбурн
0
:
Риека
1
Все коэффициенты
П1
67.00
X
6.70
П2
1.13
Футбол. Лига чемпионов
доп. время
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
5
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
5
:
Фейеноорд
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Акрон
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

«Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» в серии пенальти матча Кубка России

Московский «Спартак» потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Источник: Чемпионат.com

Встреча группы С на «Лукойл Арене» завершилась со счётом 1:1 (3:4 по пен.) в пользу гостей.

У махачкалинцев гол на 87-й минуте забил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен за нарушение правил Пабло Солари на Темиркане Сундукове в штрафной площади. На 90+5-й минуте счёт сравнял Руслан Литвинов, который головой замкнул подачу Даниила Зорина с фланга.

В серии пенальти сильнее оказалась команда из Махачкалы — 4:3. У «Динамо» пенальти не реализовал Гамид Агаларов. У красно-белых не забили Даниил Зорин и Роман Зобнин. Во всех случаях 11-метровые удары отразили вратари.

Махачкалинское «Динамо» под руководством Хасанби Биджиева набрало пять очков и идёт на первом месте в таблице группы С. «Спартак», который возглавляет Деян Станкович, с четырьмя очками располагается на второй позиции.

В третьем туре группы С 27 августа махачкалинцы сыграют в гостях с «Ростовом», «Спартак» днём ранее примет «Пари Нижний Новгород».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».

Спартак
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо Мх
Футбол, Кубок России, Группа C
12.08.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Голы
Спартак
Руслан Литвинов
90+5′
Динамо Мх
Гамид Агаларов
87′
Составы команд
Спартак
1
Илья Помазун
88
Егор Гузиев
90′
2
Олег Рябчук
27
Игорь Дмитриев
31′
28
Даниил Зорин
47
Роман Зобнин
97
Даниил Денисов
56′
65′
24
Никита Массалыга
82
Даниил Хлусевич
76′
68
Руслан Литвинов
25
Данил Пруцев
76′
18
Наиль Умяров
9
Манфред Угальде
66′
7
Пабло Солари
85′
91
Антон Заболотный
76′
35
Кристофер Мартинс
Динамо Мх
27
Давид Волк
70
Валентин Пальцев
22
Мохамед Аззи
90+4′
16
Уссем Мрезиг
5
Джемал Табидзе
77
Темиркан Сундуков
53
Шамиль Гаджиев
65′
9
Ражаб Магомедов
10
Джавад Хоссейннеджад
62′
47
Никита Глушков
28
Сердер Сердеров
62′
25
Гамид Агаларов
99
Муталип Алибеков
46′
19
Кирилл Зинович
78′
21
Абдулпаша Джабраилов
77′
6
Мехди Мубарик
Статистика
Спартак
Динамо Мх
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
12
8
Удары в створ
6
7
Угловые
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти