Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лех
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Шелбурн
1
:
Риека
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:4
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
5
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
5
:
Фейеноорд
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Акрон
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Рубином» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий на тему победы в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (3:0).

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий на тему победы в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (3:0).

"Хочется поблагодарить болельщиков, которые в каждом кубковом матче активно поддерживают нас, приходят. И, конечно, хотелось их порадовать своей игрой, хорошим результатом. По матчу — первый тайм был достаточно хорошим с точки зрения контроля мяча, движения. Может быть, немножко не хватало остроты в завершении. В целом, нормально смотрелся первый тайм. Во втором тайме, конечно, немножко количество брака и невынужденных ошибок испортило впечатление от целостности матча. Уже так разбился на какие-то эпизоды, были хорошие моменты, были не очень хорошие моменты. И, конечно же, пропустив мяч, вместо 0:1, сыграть 3:0 — эмоционально это плюс для команды.

После первого нашего забитого уже мяча, который был засчитан, игра немножко раскрылась, стало больше свободного пространства. Я думаю, что [помогли] хорошие контратаки. Здесь Шилов вышел, молодец. И пенальти заработал, и мяч забил хороший. И Педро вышел хорошо, немножко освежили игру, ускорили её, и дали именно то движение и то качество, которое было необходимо для того, чтобы победить сегодня«, — приводит слова Семака официальный сайт “Зенита”.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше