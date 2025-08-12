Тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Рубином» в Кубке России

"Хочется поблагодарить болельщиков, которые в каждом кубковом матче активно поддерживают нас, приходят. И, конечно, хотелось их порадовать своей игрой, хорошим результатом. По матчу — первый тайм был достаточно хорошим с точки зрения контроля мяча, движения. Может быть, немножко не хватало остроты в завершении. В целом, нормально смотрелся первый тайм. Во втором тайме, конечно, немножко количество брака и невынужденных ошибок испортило впечатление от целостности матча. Уже так разбился на какие-то эпизоды, были хорошие моменты, были не очень хорошие моменты. И, конечно же, пропустив мяч, вместо 0:1, сыграть 3:0 — эмоционально это плюс для команды.