При 0:1 Станкович ушел с трибуны. Похоже, и в «Спартаке» он уже на финишной прямой

Махачкалинцы — одна из самых бедных команд РПЛ, но выглядела она как минимум не хуже «Спартака», и, вспоминая прошлый сезон, это никакого удивления не вызывает. Правда, у нее вышла почти основа, но в прошлом туре она играла в пятницу дома против «Акрона», «Спартак» же — днем позже. Выходить с третьего на четвертый — не то что со второго на третий, и логично, что Биджиев выпустил гораздо больше основных игроков, чем Станкович, у которого впереди еще и «Зенит». Тоже мне бином Ньютона.