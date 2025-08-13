При 0:1 Станкович ушел с трибуны. Похоже, и в «Спартаке» он уже на финишной прямой

Защитника «Динамо» из Махачкалы Валентина Пальцева называют одним из вероятных приобретений «Спартака». Он даже в интервью не скрывал желания играть за красно-белых. И судьба поворачивается так, что именно Валентин последним выходит на 11-метровую отметку, и его удар может принести дагестанскому клубу победу. Сюжет, а?
Помазун угадал направление, но выстрел получился идеальным, каким-то не «защитницким». Пальцев отпраздновал гол, Махачкала победила. У хозяев с точки не забил тандем «Зо-Зо»: Зорин (что обиднее всего, поскольку он был лучшим у красно-белых, придавая его игре хоть толику здравого смысла) и Зобнин.
Вратарь Волк загрыз «Спартак», и его сейв оказался решающим. Помазун же вытащил один удар — первый, от Агаларова, который забил ему с пенальти же, но в игре. Казалось, тот мяч принесет Махачкале победу, да и дисквалифицированный Станкович, сразу же после него ушедший внутрь ложи, вероятно, подумал так же. Но Литвинов с подачи Зорина успел сравнять.
Потом «Спартак» проиграл восьмую серию пенальти подряд в разных турнирах, а последняя победная случилась в финале Кубка России… 1994 года с ЦСКА. Отец Помазуна тогда был у спартаковцев на скамейке за спиной у Гинтараса Стауче. Второй мяч забил нынешний главный тренер «Динамо» московского, а решающий пенальти — вышедший вместо него на замену, только пришедший в команду будущий автор голов в финалах Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.
Кто бы тогда мог подумать, что фарт на серии 11-метровых «Спартак» тогда исчерпал больше чем на три десятилетия?!
31 год спустя против Махачкалы вышел второй состав команды в чистом виде: ноль совпадений с первыми 11 против «Локомотива». Но среди них был лучший снайпер прошлого чемпионата Угальде, снова ничего не показавший. Как, собственно, и большинство — за исключением Зорина, Дмитриева, Помазуна (которого я хотел бы видеть в воротах против «Зенита») да защитника-новичка Гузиева — фактурного, самоотверженного, технически, кажется, неплохо оснащенного, а что точно — уверенного в себе. Единоборства вел, в подкатах с ногами выносил будь здоров!
Махачкалинцы — одна из самых бедных команд РПЛ, но выглядела она как минимум не хуже «Спартака», и, вспоминая прошлый сезон, это никакого удивления не вызывает. Правда, у нее вышла почти основа, но в прошлом туре она играла в пятницу дома против «Акрона», «Спартак» же — днем позже. Выходить с третьего на четвертый — не то что со второго на третий, и логично, что Биджиев выпустил гораздо больше основных игроков, чем Станкович, у которого впереди еще и «Зенит». Тоже мне бином Ньютона.
Как раз в этом плане Деян был абсолютно прав. Ну и что, что он «висит», — когда еще толпа сильных игроков практику получит, если не в Кубке? Они же вообще тогда взвоют. У вас 25 человек в основе тренируются, а ты все время ставишь одних и тех же?!
Но хоть одних Станкович ставит, хоть других — цельной игры нет. И исход по нему уже очевиден, и не представляю, что может его предотвратить — разве что немного отложить. Игроки ему уже, судя по всему происходящему на поле, больше не верят. Зреет очередной виток печально знаменитого спартаковского круга. Только с кем?..
А исходя из того, в каком состоянии сейчас «Зенит», в субботу счет будет примерно — «минус два — минус один»…
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Руслан Литвинов
90+5′
Гамид Агаларов
87′
1
Илья Помазун
88
Егор Гузиев
90′
2
Олег Рябчук
27
Игорь Дмитриев
31′
28
Даниил Зорин
47
Роман Зобнин
97
Даниил Денисов
55′
66′
24
Никита Массалыга
82
Даниил Хлусевич
76′
68
Руслан Литвинов
25
Данил Пруцев
76′
18
Наиль Умяров
9
Манфред Угальде
66′
7
Пабло Солари
85′
91
Антон Заболотный
76′
35
Кристофер Мартинс
27
Давид Волк
70
Валентин Пальцев
22
Мохамед Аззи
90+4′
16
Уссем Мрезиг
5
Джемал Табидзе
77
Темиркан Сундуков
53
Шамиль Гаджиев
65′
9
Ражаб Магомедов
10
Джавад Хоссейннеджад
62′
47
Никита Глушков
28
Сердер Сердеров
62′
25
Гамид Агаларов
99
Муталип Алибеков
46′
19
Кирилл Зинович
78′
21
Абдулпаша Джабраилов
77′
6
Мехди Мубарик
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
