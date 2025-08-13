Ричмонд
«Локомотив» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 13 августа, состоится матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

Источник: Чемпионат.com

В рамках игрового дня московский «Локомотив» примет калининградскую «Балтику». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. Команды назвали стартовые составы.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов (вратарь), Фассон, Погостнов, Ньямси, Ненахов, Баринов (капитан), Карпукас, Батраков, Рамирес, Бакаев, Комличенко.

«Балтика»: Кукушкин (вратарь), Гассама, Ковалёв, Луна, Йенне, Титков, Филин (капитан), Беликов, Уткин, Оффор, Мохаммад.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».