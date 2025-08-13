Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Истанбул Башакшехир
0
:
Викинг
1
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.75
П2
3.50
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Сочи
0
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.55
П2
3.45
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Локомотив
1
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.50
П2
16.00
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.40
П2
2.75
Футбол. Суперкубок
22:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
7.26
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

Каррера осудил поступок Станковича в проигранном «Спартаком» матче

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович покинул трибуны после пропущенного мяча на 87-й минуте домашнего матча с махачкалинским «Динамо».

Источник: Кадр из трансляции

Приведший «Спартак» к последнему чемпионству Массимо Каррера в беседе с Legalbet осудил решение действующего главного тренера команды Деяна Станковича покинуть трибуны после пропущенного мяча на 87-й минуте домашнего матча группового раунда Фонбет — Кубка России с махачкалинским «Динамо».

«Я считаю, что тренер должен оставаться с командой до самого конца, независимо от результата. Не имеет значения, будет ли он положительным или отрицательным! Это неправильно», — отметил Каррера.

«Спартак» на 95-й минуте спасся от поражения в основное время (1:1), но уступил в серии пенальти — 3:4.

Матч прошел 12 августа. «Спартак» продлил безвыигрышную серию до трех игр. В прошлом матче он уступил «Локомотиву» (4:2), а до этого сыграл вничью с «Акроном» (1:1). В последних пяти играх «красно-белые» одержали одну победу при двух поражениях в основное время.

Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.
Читать дальше