Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
Все коэффициенты
П1
6.50
X
1.58
П2
5.75
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.71
П2
2.74
Футбол. Суперкубок
22:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
7.50
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

«Динамо» Москва — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 13 августа, продолжается 2-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

Источник: РИА "Новости"

В рамках игрового дня состоится матч московского «Динамо» и «Краснодара». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. Команды назвали стартовые составы.

Стартовые составы команд:

«Динамо» (Москва): Лещук (вратарь), Осипенко, Зайдензаль, Скопинцев, Александров, Боков, Гагнидзе, Кутицкий, Смелов, Бителло, Бабаев.

«Краснодар»: Корякин (вратарь), Коста, Мукаилов, Хмарин, Гонсалес, Ленини, Густаво, Кривцов, Козлов, Жубал, Батчи.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».