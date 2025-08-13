«Динамо» Москва — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России

В рамках игрового дня состоится матч московского «Динамо» и «Краснодара». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. Команды назвали стартовые составы.
Стартовые составы команд:
«Динамо» (Москва): Лещук (вратарь), Осипенко, Зайдензаль, Скопинцев, Александров, Боков, Гагнидзе, Кутицкий, Смелов, Бителло, Бабаев.
«Краснодар»: Корякин (вратарь), Коста, Мукаилов, Хмарин, Гонсалес, Ленини, Густаво, Кривцов, Козлов, Жубал, Батчи.
Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».