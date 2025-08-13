Алексей Батраков забил в пяти матчах подряд за «Локомотив» во всех турнирах

Всего в этом сезоне у Батракова восемь голов, шесть из которых в Мир РПЛ (дубль «Краснодару», гол «Пари НН» и хет-трик «Спартаку», а также два — в Кубке России (по голу ЦСКА и «Балтике»). Хавбек не отметился голом только в матче первого тура РПЛ с «Сочи» (3:0).