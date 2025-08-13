Ричмонд
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Динамо
0
:
Краснодар
1
Все коэффициенты
П1
5.47
X
3.81
П2
1.70
Футбол. Суперкубок
22:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.30
П2
7.70
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

Алексей Батраков забил в пяти матчах подряд за «Локомотив» во всех турнирах

20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отличился забитыми мячами в пяти матчах подряд во всех турнирах.

Источник: Чемпионат.com

Сегодня, 13 августа, «Локомотив» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча группы D на «РЖД Арене» завершилась со счётом 2:0. Батраков на 23-й минуте реализовал пенальти, забив в пятом матче подряд.

Всего в этом сезоне у Батракова восемь голов, шесть из которых в Мир РПЛ (дубль «Краснодару», гол «Пари НН» и хет-трик «Спартаку», а также два — в Кубке России (по голу ЦСКА и «Балтике»). Хавбек не отметился голом только в матче первого тура РПЛ с «Сочи» (3:0).