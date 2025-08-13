Батраков сделал результат и в Кубке! Но в концовке спровоцировал потасовку

Если бы «Локомотив» и «Балтика» встретились в Мир РПЛ, получился бы матч первой и пятой команд — и те и другие на старте сезона прям хороши. Но вот в Фонбет Кубке России обе команды в дебютном туре уступили, поэтому проигравший безумно усложнил бы свои шансы на плей-офф в верхней сетке. Им стали калининградцы.
По кубковой традиции Михаил Галактионов и Андрей Талалаев прибегли к солидной ротации. За балтийцев, например, дебютировали в старте молодые Кукушкин и Беликов плюс только набирающие форму Луна и Уткин. При этом за «Локо» всё равно с первых минут играли Баринов, Батраков, Бакаев, Карпукас и Ненахов.
Как раз четвёртый на первых же минутах ворвался в чужую штрафную и упал после столкновения с Луной. Футболисты «Локомотива» просили пенальти, однако вердикт судьи Сараева и его помощников на VAR был к москвичам беспощаден. Немного погодя претендовал на заработанный 11-метровый и Комличенко, попав под подкат Гассама — тоже мимо.
С третьего раза добиться пенальти всё-таки удалось. На 22-й минуте Мохаммад махнул ногой и попал по Бакаеву. Батраков не стал ничего выдумывать и легонько катнул мяч вправо, пока Кукушкин прыгнул в другую сторону.
У Алексея уже восемь голов в шести матчах нынешнего сезона. Что за машину вырастил «Локо»!
Не нужно думать, что атаковал исключительно «Локомотив». Неплохо с отскоком от газона бил Гассама, Филин поймал отскок после углового и перспективно заряжал в дальний угол. Обоим немного не хватило точности. Тем не менее москвичи были острее и в первом тайме больше не забили исключительно из-за спасений Кукушкина. Прошёл идеальный раскат с участием Бакаева и Комличенко — на ворота выбегал Фассон. Тот же Комличенко в касание замыкал прострел Ненахова. В обоих случаях вратарь здорово держал ближний угол.
Оборона «Балтики» местами трещала. А Талалаев не стал откладывать перемены и сделал двойную замену до 40-й минуты, выпустив Бевеева и Максима Петрова! Да, Титков и Фассон жёстко столкнулись головами при верховом единоборстве — Николай продолжать матч не мог, а Лукас примерил специальный защитный шлем и доиграл до перерыва. Но ведь у Мохаммада проблем со здоровьем не было.
Во второй половине калининградцы прибавили. Однако всё равно на 55-й минуте вновь пропустили. Бакаев здорово разобрался на фланге. Комличенко не смог превратить в ассист передачу Батракова. Мяч заметался по штрафной и прилетел к Сильянову — всё-таки не зря вышел вместо Фассона. Вот только Рамирес чуть ранее наступил на ногу Максиму Петрову. VAR разобрался, счёт остался прежним.
Концовку матча провели основные Руденко и Воробьёв с одной стороны, с другой — Саусь. Также Галактионов предоставил практику 19-летнему белорусскому дебютанту Мялковскому. Спасибо партнёрству с «Арсеналом» из Дзержинска.
Главным героем же стал Лантратов. Во-первых, мастерски сыграл на выходе и обезвредил проход Степановича. Во-вторых, в красивом прыжке потащил удар Тентона головой под перекладину. Да, судьи зафиксировали офсайд, и всё же похвалы Илья всё равно заслуживает.
Под конец команды дали жару и устроили массовую толкотню. Беликов в компенсированное время подкатился под вышедшего на замену Салтыкова. Батраков в порыве мести ответил обидчику своим подкатом, и завертелось. Прыжок Алексея, правда, выглядел страшновато — эмоции футболистов понятны. К счастью, до повторения кубковой истории «Зенита» и «Спартака» трёхлетней давности не дошло. Сараев никого не удалил, только раздал несколько жёлтых.
А дальше и Воробьёв в контратаке оформил приговор. Руденко покатил на Дмитрия, тот техничной обработкой накрутил Обонина и поразил цель. «Локо» по итогам двух туров вплотную подобрался к ЦСКА и «Акрону», теперь отставая от армейцев на одно очко, а от тольяттинцев — на два. Ну, а «Балтика» осталась с нулём. Да, группа безумно сложная, но выход из неё теперь под большим вопросом.
Михаил Галактионов
Андрей Талалаев
Алексей Батраков
23′
Дмитрий Воробьев
90+8′
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
59
Егор Погостнов
63′
24
Максим Ненахов
83
Алексей Батраков
90+2′
6
Дмитрий Баринов
3
Лукас Фассон
46′
45
Александр Сильянов
2
Кристиан Рамирес
78′
14
Никита Салтыков
27
Николай Комличенко
62′
10
Дмитрий Воробьев
7
Зелимхан Бакаев
62′
19
Александр Руденко
90+2′
93
Артем Карпукас
71′
99
Руслан Мялковский
81
Иван Кукушкин
13
Диего Луна
25
Александр Филин
11
Юрий Ковалев
15
Тентон Йенне
28
Иван Беликов
90+2′
4
Натан Гассама
61′
46
Кирилл Обонин
96
Амир Мохаммад
39′
23
Мингиян Бевеев
90+2′
22
Николай Титков
39′
73
Максим Петров
90
Чиносо Оффор
61′
9
Илья Стефанович
47
Даниил Уткин
52′
68′
17
Владислав Саусь
Главный судья
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
