Батраков сделал результат и в Кубке! Но в концовке спровоцировал потасовку

А дальше и Воробьёв в контратаке оформил приговор. Руденко покатил на Дмитрия, тот техничной обработкой накрутил Обонина и поразил цель. «Локо» по итогам двух туров вплотную подобрался к ЦСКА и «Акрону», теперь отставая от армейцев на одно очко, а от тольяттинцев — на два. Ну, а «Балтика» осталась с нулём. Да, группа безумно сложная, но выход из неё теперь под большим вопросом.