Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Суперкубок
перерыв
ПСЖ
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
5.50
П2
1.19
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

Мурад Мусаев высказался о дубле Мукаилова в дебютном матче за «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал дубль нападающего Казбека Мукаилова в ворота московского «Динамо» (4:0) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Источник: Чемпионат.com

Эта игра стала дебютной для игрока за основную команду «быков».

«Мукаилову важно не отвлекаться. Это его первый матч. Он только начинает. Думаю, сейчас будет больше работать с основой. А так — он очень фактурный форвард, хорошо играет в створе ворот. Но много хвалить его не буду — будет скромнее», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» под руководством Мурада Мусаева набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы В. «Динамо», которое возглавляет Валерий Карпин, с тремя очками располагается на третьей строчке.

В 3-м туре группы В 27 августа «Краснодар» сыграет на выезде с «Сочи», «Динамо» в этот же день в Самаре встретится с «Крыльями Советов».