Мурад Мусаев высказался о дубле Мукаилова в дебютном матче за «Краснодар»

«Мукаилову важно не отвлекаться. Это его первый матч. Он только начинает. Думаю, сейчас будет больше работать с основой. А так — он очень фактурный форвард, хорошо играет в створе ворот. Но много хвалить его не буду — будет скромнее», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.