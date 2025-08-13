Мурад Мусаев высказался о дубле Мукаилова в дебютном матче за «Краснодар»

Эта игра стала дебютной для игрока за основную команду «быков».
«Мукаилову важно не отвлекаться. Это его первый матч. Он только начинает. Думаю, сейчас будет больше работать с основой. А так — он очень фактурный форвард, хорошо играет в створе ворот. Но много хвалить его не буду — будет скромнее», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Краснодар» под руководством Мурада Мусаева набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы В. «Динамо», которое возглавляет Валерий Карпин, с тремя очками располагается на третьей строчке.
В 3-м туре группы В 27 августа «Краснодар» сыграет на выезде с «Сочи», «Динамо» в этот же день в Самаре встретится с «Крыльями Советов».