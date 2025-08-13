Мусаев объяснил, почему выбрал Кривцова капитаном «Краснодара» в матче с «Динамо»

«У Кривцова есть лидерские качества. Хотелось его поддержать в этом направлении, поэтому дали повязку ему. Был вариант ещё с Диего Костой, но он капитан без завязки. И Сперцян, и Кордоба, и Агкацев поддержали решение дать повязку Никите», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.