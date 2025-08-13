Ричмонд
Мусаев объяснил, почему выбрал Кривцова капитаном «Краснодара» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил решение сделать Никиту Кривцова капитаном команды во встрече Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (4:0).

Источник: Чемпионат.com

Кривцов отыграл весь матч и отметился двумя голевыми передачами.

«У Кривцова есть лидерские качества. Хотелось его поддержать в этом направлении, поэтому дали повязку ему. Был вариант ещё с Диего Костой, но он капитан без завязки. И Сперцян, и Кордоба, и Агкацев поддержали решение дать повязку Никите», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» под руководством Мурада Мусаева набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы В. «Динамо», которое возглавляет Валерий Карпин, с тремя очками располагается на третьей строчке.

В 3-м туре группы В 27 августа «Краснодар» сыграет на выезде с «Сочи», «Динамо» в этот же день в Самаре встретится с «Крыльями Советов».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».