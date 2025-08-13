Ричмонд
Карпин после разгрома от «Краснодара» поспорил с журналистом из-за игры «Динамо» в атаке

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин вступил в спор с журналистом после матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором бело-голубые дома разгромно проиграли «Краснодару» (0:4).

Источник: Чемпионат.com

— Валерий Георгиевич, я не понимаю, как атакует команда?

— Как? У нас миллион принципов. В том числе прессинг. Мы мало забиваем, но и мало пропускаем. С «Сочи» мы нанесли 26, кажется, ударов. Сегодня нанесли больше ударов, чем соперник. Я вас спрошу: как атаковал «Краснодар»?

— Использовали ошибки.

— Браво. Но как атаковал?

— Я не специалист.

— У нас был прессинг. «Динамо» не может сидеть в своей штрафной. Их вратарь всё время выбивал мяч. Ни разу они не вышли низом, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.