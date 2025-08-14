Игорь Колыванов: у Карпина работы в «Динамо» — непочатый край

«Что ещё комментировать, счёт 0:4 с “Краснодаром” говорит сам за себя. У динамовцев были грубейшие ошибки в обороне, как у защитников, так и у вратаря. Очень жаль, что “Динамо” стартовало не так, как многие хотели бы. Не могу сказать, что команда физически готова: некоторые футболисты выпадают, а также нет наигранных связей. У Карпина работы — непочатый край. Ситуация не аховая, но её нужно стабилизировать», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.