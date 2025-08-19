Любительский клуб «Темп» вышел в третий круг Кубка России

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Любительский футбольный клуб «Темп» из Барнаула обыграл омский «Иртыш» в матче второго раунда пути регионов Кубка России.
Основное время встречи, которая прошла во вторник в Омске, завершилось со счетом 0:0.
В серии пенальти точнее оказались игроки «Темпа» — 4:2.
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 2-й раунд
19.08.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
МУ СК Красная Звезда
Главные тренеры
Максим Мишаткин
Судейская бригада
Главный судья
Артем Смолин
(Россия, Великий Устюг)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти