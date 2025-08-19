Ричмонд
Любительский клуб «Темп» вышел в третий круг Кубка России

«Темп» обыграл «Иртыш» в матче второго круга Кубка России.

Источник: ФК "Темп" Барнаул

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Любительский футбольный клуб «Темп» из Барнаула обыграл омский «Иртыш» в матче второго раунда пути регионов Кубка России.

Основное время встречи, которая прошла во вторник в Омске, завершилось со счетом 0:0.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Темпа» — 4:2.

Иртыш
0:0
Первый тайм: 0:0
Темп
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 2-й раунд
19.08.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
МУ СК Красная Звезда
Максим Мишаткин
