Белгородский «Салют» победил «Рязань» в Кубке России

«Салют» из Белгорода обыграл «Рязань» в матче второго раунда пути регионов FONBET Кубка России — 3:0.

Источник: ФК "Салют" Белгород

Голы забили Дмитрий Шилов, Илья Винников и Никита Пономарев.

«Салют» в третьем раунде встретится с победителем матча «Калуга» — «Амкал».

19 авг 16:00 Салют Бл — Рязань 3:0.

Салют Белгород
3:0
Первый тайм: 0:0
Рязань
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 2-й раунд
19.08.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Салют
Главные тренеры
Виктор Навоченко
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Лацвиев
(Россия, Шахты)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти