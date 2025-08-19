Белгородский «Салют» победил «Рязань» в Кубке России

Голы забили Дмитрий Шилов, Илья Винников и Никита Пономарев.
«Салют» в третьем раунде встретится с победителем матча «Калуга» — «Амкал».
19 авг 16:00 Салют Бл — Рязань 3:0.
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 2-й раунд
19.08.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Салют
Главные тренеры
Виктор Навоченко
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Лацвиев
(Россия, Шахты)
