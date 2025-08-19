Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:15
Спартак Тм
:
Металлург Лп
Все коэффициенты
П1
2.89
X
3.30
П2
2.33
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Ст
:
Ангушт
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.75
П2
7.50
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.50
П2
14.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ференцварош
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.54
П2
4.14
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Црвена Звезда
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.74
П2
6.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Рейнджерс
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.72
П2
2.32
Футбол. Кубок России
завершен
Калуга
0
:
Амкал
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Кубань Холдинг
0
:
Нарт Ч
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Салют Белгород
3
:
Рязань
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Иртыш
0
:
Темп
0
П1
X
П2

«Амкал» обыграл «Калугу» и вышел в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, побив два рекорда

Медийный клуб «Амкал» обыграл «Калугу» в матче второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу.

Источник: Чемпионат.com

Встреча в Калуге завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 41-й минуте забил Давид Папикян, которому ассистировал Василий Маврин.

В стартовом составе «Амкала» появился экс-игрок НБА и ряда российских баскетбольных клубов Павел Подкользин, который стал самым высоким футболистом в мировом футболе (226 см). Также у «Амкала» с первых минут сыграл Василий Гончаров (14 лет 7 месяцев и 19 дней), он стал самым молодым игроком в российском профессиональном футболе.

В матче третьего раунда Пути регионов «Амкал» под руководством тренера Виталия Панова сыграет с белгородским «Салютом».

На прошлой стадии Кубка России «Амкал» прошёл «Квант», обыграв соперника со счётом 3:1. Медиаклуб устроил перформанс, выпустив на поле ряд известных личностей (блогеров, комиков и музыкальных исполнителей).

Калуга
0:1
Первый тайм: 0:1
Амкал
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 2-й раунд
19.08.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Орбита
Главные тренеры
Виталий Панов
Голы
Амкал
Давид Папикян
41′
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Федотов
(Россия, Павлово)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти