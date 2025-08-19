Футболист «Ангушта» забил гол с центра поля в Кубке России

На удар из центрального круга решился футболист «Ангушта» Ислам Ульбашев на 81-й минуте.
Подобного не ожидал голкипер «Динамо» Вадим Гуськов — мяч от перекладины отскочил в сетку ворот.
Счет стал 1:0 в пользу гостей, но в компенсированное время Залим Макоев счет сравнял, а в серии пенальти лучше оказались футболисты «Динамо» (3:1).
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 2-й раунд
19.08.2025, 19:15 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Паата Беришвили
Иса Мархиев
Голы
Динамо Ст
Залим Макоев
90+5′
Ангушт
82791
81′
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Шипков
(Россия, Белореченск)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти