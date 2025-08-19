Ричмонд
Футболист «Ангушта» забил гол с центра поля в Кубке России

Гол с центра поля был забит в матче второго раунда (1/128 финала) Пути регионов FONBET Кубок России сезона-2025/26 между ставропольским «Динамо» и «Ангуштом».

Источник: РИА "Новости"

На удар из центрального круга решился футболист «Ангушта» Ислам Ульбашев на 81-й минуте.

Подобного не ожидал голкипер «Динамо» Вадим Гуськов — мяч от перекладины отскочил в сетку ворот.

Счет стал 1:0 в пользу гостей, но в компенсированное время Залим Макоев счет сравнял, а в серии пенальти лучше оказались футболисты «Динамо» (3:1).

Динамо Ст
1:1
Первый тайм: 0:0
Ангушт
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 2-й раунд
19.08.2025, 19:15 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Паата Беришвили
Иса Мархиев
Голы
Динамо Ст
Залим Макоев
90+5′
Ангушт
82791
81′
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Шипков
(Россия, Белореченск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти