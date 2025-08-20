Медийный клуб 2DROTS вылетел из Кубка России

Встреча, которая состоялась на стадионе «Салют» в Долгопрудном, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Данила Матвевнин, который реализовал пенальти на 61-й минуте игры.
На 45-й минуте медийная команда осталась в меньшинстве, прямую красную карточку получил Борис Фартуна. На 90-й минуте команды оказались в равных составах, вторую желтую карточку получил Максим Гаврилов.
19 августа другой медийный клуб — «Амкал» — обыграл «Калугу» во втором раунде Пути регионов Кубка России. Встреча, которая состоялась на стадионе «Спутник», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Давид Папикян на 41-й минуте.
21 августа в Кубке России выступит третий медийный клуб — «Броук Бойз», команда сразится с курским «Авангардом».
В сезоне-2024/25 Кубок России выиграл московский ЦСКА, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.
Дмитрий Смирнов
65233
61′
Главный судья
Егор Куракин
(Россия)
