Любительский клуб «Фанком» обыграл кировское «Динамо» в матче Кубка России

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. У «Динамо» отличился Дмитрий Усов на 31-й минуте, за «Фанком» гол забил Игорь Сичкар (35). В серии пенальти верх взяли футболисты любительского клуба — 13:12.
В следующем раунде «Фанком», выступающий в Третьей лиге (зона «Золотое кольцо»), сыграет с дзержинским «Химиком».
Результаты других матчей второго раунда:
- «Велес» (Москва) — «Красное Знамя» (Ногинск) — 2:0;
- «Легион» (Махачкала) — «Алания» (Владикавказ) — 2:2 (4:3 — по пенальти);
- «Динамо» (Брянск) — «Сатурн» (Раменское) — 0:0 (2:3);
- «Знамя труда» (Орехово-Зуево) — «Динамо» (Барнаул) — 2:1.
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 2-й раунд
20.08.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Россия
Главные тренеры
Виктор Булатов
Голы
Динамо Кир
Дмитрий Усов
33′
Фанком
61755
37′
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Сивков
(Россия, Пермь)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти