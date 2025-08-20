Ричмонд
Любительский клуб «Фанком» обыграл кировское «Динамо» в матче Кубка России

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Кировский любительский футбольный клуб «Фанком» обыграл кировское «Динамо» в матче второго раунда пути регионов Кубка России.

Источник: Спорт РИА Новости

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. У «Динамо» отличился Дмитрий Усов на 31-й минуте, за «Фанком» гол забил Игорь Сичкар (35). В серии пенальти верх взяли футболисты любительского клуба — 13:12.

В следующем раунде «Фанком», выступающий в Третьей лиге (зона «Золотое кольцо»), сыграет с дзержинским «Химиком».

Результаты других матчей второго раунда:

  • «Велес» (Москва) — «Красное Знамя» (Ногинск) — 2:0;
  • «Легион» (Махачкала) — «Алания» (Владикавказ) — 2:2 (4:3 — по пенальти);
  • «Динамо» (Брянск) — «Сатурн» (Раменское) — 0:0 (2:3);
  • «Знамя труда» (Орехово-Зуево) — «Динамо» (Барнаул) — 2:1.

Динамо Кир
1:1
Первый тайм: 1:1
Фанком
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 2-й раунд
20.08.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Россия
Главные тренеры
Виктор Булатов
Голы
Динамо Кир
Дмитрий Усов
33′
Фанком
61755
37′
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Сивков
(Россия, Пермь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти