Сейв вратаря «Текстильщика» ногой в стиле Акинфеева в серии пенальти матча Кубка России

Спасение вратаря ивановского «Текстильщика» Дениса Давыдова помогло команде обыграть «Тверь» в матче второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча завершилась со счётом 0:0 (5:4 пен.) в пользу «Текстильщика».

Давыдов сделал единственный сейв в серии пенальти, ногой отбив удар Николая Абдулкина.

В третьем раунде Кубка России «Текстильщик», который возглавляет Дмитрий Кириченко, сразится в гостях с вологодским «Динамо».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).

Текстильщик
0:0
Первый тайм: 0:0
Тверь
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 2-й раунд
21.08.2025, 19:15 (МСК UTC+3)
Текстильщик
Главные тренеры
Дмитрий Кириченко
Судейская бригада
Главный судья
Павел Лысенко
(Россия, Йошкар-Ола)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти