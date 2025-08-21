Сейв вратаря «Текстильщика» ногой в стиле Акинфеева в серии пенальти матча Кубка России

Давыдов сделал единственный сейв в серии пенальти, ногой отбив удар Николая Абдулкина.
В третьем раунде Кубка России «Текстильщик», который возглавляет Дмитрий Кириченко, сразится в гостях с вологодским «Динамо».
Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 2-й раунд
21.08.2025, 19:15 (МСК UTC+3)
Текстильщик
Главные тренеры
Дмитрий Кириченко
Судейская бригада
Главный судья
Павел Лысенко
(Россия, Йошкар-Ола)
