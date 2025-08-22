Виталий Панов: «Могли сняться с Кубка России, поскольку это дорого для медиаклубов»

— Конечно, здесь есть нюансы. Основные сложности были в тренировочном процессе, когда тебя практически всегда снимает камера. Это бывает и когда на поле выходит команда, и иногда даже во время упражнения на тренировке, когда кто-то в круг заходит. Мне, например, было сложно поначалу привыкнуть, когда много людей в технической зоне на бровке. Скажем, когда я год назад начинал работать в «Родина Медиа», то первые две игры, которые мы сыграли в Кубке России, мне было легко провести, так как там регламент как в профессиональном футболе. А первый матч именно в медиалиге, в «Лужниках» при 25 тыс. зрителей, еще когда и 500 человек стоят на бровке, мне дался сложно. Сложно контролировать игру, когда вокруг кто-то что-то говорит, кто-то что-то делает. Мы тот матч проиграли. После чего я приехал домой и, анализируя произошедшее, понял, что должен или быстро реагировать на ситуацию, принимая правила медиалиги, или мне будет очень сложно.