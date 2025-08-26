Содержание Кубка: что ждать от матчей третьего тура группового этапа

— У «Краснодара» хорошо поставлена игра и есть хорошая молодежь на скамейке запасных, уже здорово себя проявившая в матче с «Динамо», — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник «Краснодара» и сочинской «Жемчужины» Максим Деменко. — Так что, в каком бы составе он ни вышел в кубковом матче, команда всё равно будет выглядеть фаворитом. И может проиграть, только если соперник проведет идеальный матч, как это сделали «Крылья» в первом туре, которые потом были разгромлены «Краснодаром» уже в чемпионате. Та же ситуация может быть и с «Сочи», но в целом «Краснодар» выглядит фаворитом. Гораздо менее понятная ситуация в матче «Крыльев» и «Динамо», поскольку неясно, как тренеры будут проводить ротацию состава, как самарцы отреагируют на разгром от «Краснодара».