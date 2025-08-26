Содержание Кубка: что ждать от матчей третьего тура группового этапа

В Кубке России по футболу приближается середина группового этапа «Пути РПЛ». На этой неделе пройдет третий тур. Он не богат на очные противостояния топовых клубов, но ряд матчей вызывает интерес. Набирающий ход московский «Спартак» примет на своем поле «Пари Нижний Новгород», главная сенсация старта чемпионата России калининградская «Балтика» сыграет дома с рвущимся в лидеры РПЛ столичным ЦСКА, московское «Динамо» отправится в гости к самарским «Крыльям Советов», а петербургский «Зенит» — к «Оренбургу».
Группа А
«Зениту» предстоит выезд в Оренбург после разгромной победы в чемпионате над махачкалинским «Динамо» (4:0), позволившей провалившим начало чемпионата петербуржцам подняться ближе к лидерам, на шестое место. В Кубке у подопечных Сергея Семака дела обстоят получше — после побед в гостях над грозненским «Ахматом» (2:1) и дома над казанским «Рубином» (3:0) сине-бело-голубые уверенно лидируют в группе и в случае успеха с «Оренбургом» практически обеспечат себе выход в плей-офф «Пути РПЛ».
«Оренбург» по итогам прошлого чемпионата занял предпоследнее место и должен был сейчас играть в Первой лиге, но остался в РПЛ после снятия с соревнования московского «Торпедо», чьи руководители в июне были задержаны правоохранительными органами за попытку подкупа судьи. Стартовав почти с тем же составом, который собирался под Первую лигу, «Оренбург» тем не менее исправно набирает очки в чемпионате и идет после шести туров вне зоны вылета.
Правда, в последней игре он явно недобрал баллов. Подопечные Владимира Слишковича упустили дома победу над «Ахматом» (2:2), ведя после первого тайма 2:0. При этом преимущество они упустили, имея на одного игрока больше после удаления у грозненцев Эгаша Касинтуры на 9-й минуте при счете 1:0. А при счете 2:2 в середине второго тайма у чеченского клуба удалили еще и Лечи Садулаева, но даже в этих условиях «Оренбург» не дожал соперника.
В Кубке России у него дела идут неплохо. Начав с выездного поражения от «Рубина» (0:2), они сумели обыграть дома тот же «Ахмат» (2:1). В другом матче тура в группе А идущий последним грозненский клуб как раз примет на своем поле казанцев. «Ахмат» проиграл на старте четыре матча — три в чемпионате и один в Кубке. После этого сменил главного тренера и резко прибавил при Станиславе Черчесове. В чемпионате команда поднялась со дна в середину таблицы, набрав в трех матчах семь очков из девяти. Единственное поражение при Черчесове у грозненцев случилось как раз в кубковом матче в Оренбурге.
— Как обычно на групповой стадии Кубка, трудно давать прогнозы на матчи, поскольку команды зачастую выставляют не самые основные составы, проверяя свой ближайший резерв, — заявил «Известиям» бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко. — Хотя Питер всё равно выглядит фаворитом всей группы и матча с «Оренбургом» в том числе, поскольку скамейка у клуба всё равно длинная, многие игроки из ближайшего резерва в других командах РПЛ могли бы уверенно выступать за основу. А те же «Рубин», «Ахмат» и «Оренбург» могут вновь выставить резерв, чтобы приберечь силы на чемпионат. Особенно это актуально для «Оренбурга», у которого уже идет борьба за выживание в РПЛ.
Группа В
Действующий чемпион страны «Краснодар» в минувшие выходные вышел в лидеры и нынешнего национального первенства. Причем в последних двух турах «быки» разгромили команды, с которыми находятся в одной кубковой группе. Сначала были домашние 5:1 над «Сочи», потом выездные 6:0 над «Крыльями Советов».
Теперь «Краснодар» едет в гости к сочинцам, с которыми сыграет в ближайшем туре Кубка России. «Сочи» идет на последнем месте в чемпионате с одним очком в шести турах. В Кубке дела у команды получше — сначала лишь на последних минутах она проиграла в гостях московскому «Динамо» (2:3), а затем выиграла дома в серии пенальти у «Крыльев» (5:3) после ничьей в основное время (1:1).
«Краснодар», в свою очередь, проиграл самарцам дома (1:2), но потом разгромил на выезде динамовцев (4:0). В другом матче тура «Крылья» сыграют с «Динамо» дома.
— У «Краснодара» хорошо поставлена игра и есть хорошая молодежь на скамейке запасных, уже здорово себя проявившая в матче с «Динамо», — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник «Краснодара» и сочинской «Жемчужины» Максим Деменко. — Так что, в каком бы составе он ни вышел в кубковом матче, команда всё равно будет выглядеть фаворитом. И может проиграть, только если соперник проведет идеальный матч, как это сделали «Крылья» в первом туре, которые потом были разгромлены «Краснодаром» уже в чемпионате. Та же ситуация может быть и с «Сочи», но в целом «Краснодар» выглядит фаворитом. Гораздо менее понятная ситуация в матче «Крыльев» и «Динамо», поскольку неясно, как тренеры будут проводить ротацию состава, как самарцы отреагируют на разгром от «Краснодара».
Группа С
«Пари Нижний Новгород» идет в зоне вылета чемпионата. Одна победа и пять поражений в шести первых турах привели к нахождению на предпоследнем, 15-м месте. В Кубке России подопечные Алексея Шпилевского проиграли в гостях махачкалинскому «Динамо» (0:1) и выиграли дома у «Ростова» (1:0). «Спартак» опережает нижегородцев всего на одно очко.
Красно-белые начали с выездной победы над «Ростовом» (2:0), но затем сыграли дома вничью с Махачкалой (1:1), уступив ей в серии пенальти (3:4). Между тем в чемпионате после провального старта подопечные Деяна Станковича стали показывать признаки выздоровления. Они провели качественный матч с «Зенитом» (2:2) и уверенно обыграли в гостях «Рубин» (2:0). Это позволило «Спартаку» подняться в первую десятку.
«Ростов» примет у себя дома махачкалинское «Динамо». Обе команды находятся в зоне переходных матчей и рискуют увязнуть в тяжелой борьбе за выживание. Отсюда непонятно, насколько они будут активно пытаться преуспеть в Кубке.
— После игр с «Зенитом» и «Рубином» можно говорить, что «Спартак» выходит из кризиса, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Но мы не знаем, насколько долго команда сможет показывать такой футбол, как в последних двух матчах. У нее бывает, что она вроде проводит отдельные встречи, которые близки к идеальным. А потом снова проваливается. Но вряд ли это произойдет в кубковом матче с «Пари Нижний Новгород», который пока выглядит очень слабо. И, возможно, уже сейчас решит больше сосредоточиться на чемпионате.
Группа D
ЦСКА в минувшие выходные вышел на второе место в чемпионате. И в кубковой группе находится на этой же строчке. Армейцы стартовали с победы в дерби над «Локомотивом» (2:1) и выездного поражения в серии пенальти (4:5) от тольяттинского «Акрона» после ничьей (1:1) в основное время. Теперь подопечные Фабио Челестини летят в Калининград, где встретятся с главной сенсацией старта чемпионата.
«Балтика» в первых шести турах национального первенства не проиграла ни одного матча — три победы и три ничьи. И идет четвертой. В Кубке дела у нее обстоят хуже — два поражения на старте в гостях от «Акрона» (1:2) и «Локомотива» (0:2). При этом главный тренер калининградцев Андрей Талалаев в тех встречах проводил ротацию состава, выпустив много молодежи не из основы. После поражения от «Локо» он не исключил, что в следующей встрече против ЦСКА выпустит тех, кто успешно выступает в чемпионате.
«Акрон» лидирует в группе с пятью очками. А в чемпионате дела у него идут не лучшим образом. Тольяттинская команда находится на 12-м месте рядом с зоной переходных матчей. Теперь он отправится в гости к «Локо», средне начавшему в Кубке и утратившему лидерство в чемпионате после двух подряд ничьих в последних турах.
— «Локомотив» и ЦСКА по игре выглядят фаворитами предстоящих матчей, — сказал «Известиям» бывший президент «Локо» Николай Наумов. — Разве что «Балтика» может оказать сопротивление армейцам, если выпустит основу. Здесь многое зависит от того, каким составом выйдет ЦСКА. А «Локомотив» выглядит однозначным фаворитом в игре с «Акроном», который сейчас сбавил по сравнению с прошлым сезоном.
Матчи третьего тура группового этапа «Пути РПЛ» Кубка России пройдут с 26 по 28 августа.
Алексей Фомин