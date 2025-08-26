Ричмонд
Федор Смолов сыграет за «Броук Бойз» в следующем раунде Кубка России

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов сообщил, что сыграет за медийный клуб Broke Boys в третьем раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: Sport24

9 сентября «Броук Бойз» сыграют против подмосковного «Сатурна» в матче Кубка страны.

— Мы приглашаем тебя поиграть с «Сатурном», — заявил президент «Броук Бойз» Дмитрий Егоров в эфире подкаста SMOL FM.

— С «Сатурном» — готов. Я больше скажу: я позвонил в футбольный клуб «Динамо» — пока неофициальная информация, надо с Валерием Георгиевичем (Карпиным) согласовать. Попросился с 1 сентября с ними потренироваться, — ответил Смолов.

21 августа Федор Смолов забитым голом помог «Броук Бойз» победить курский «Авангард» со счетом 2:1 в матче 2-го раунда Пути регионов Кубка России.

