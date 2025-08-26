Голевой перестрелкой завершился матч «Зенита» с Алипом в составе

Старт встречи оказался для хозяев шокирующим: уже к 22-й минуте сине-бело-голубые вели 3:0 благодаря точным ударам Максима Глушенкова, Александра Ерохина и Дугласа Сантоса. Однако «Оренбург» сумел вернуться в игру, сократив отставание за счёт голов Владана Бубаньи и Алексея Татаева. Тем не менее ещё до перерыва Матео Кассьера вновь укрепил преимущество гостей.
После перерыва команды продолжили радовать болельщиков высокой результативностью. Второй мяч в игре оформил Глушенков, а окончательный счёт установил Ацамаз Ревазов, сделав поражение «Оренбурга» менее болезненным.
Таким образом, «Зенит» набрал девять очков после трёх туров и стал единоличным лидером группы А. «Оренбург» с тремя очками занимает третью строчку.
Отметим, что с первых минут в составе петербуржцев на поле вышел защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, заменённый на 83-й минуте.
Владимир Слишкович
Сергей Семак
Владан Бубанья
24′
Алексей Татаев
32′
Ацамаз Ревазов
66′
Максим Глушенков
2′
Александр Ерохин
12′
Дуглас Сантос
22′
Матео Кассьерра
43′
Максим Глушенков
56′
99
Николай Сысуев
2
Станислав Поройков
41′
5
Алексей Татаев
37
Ду Кейрос
57
Евгений Болотов
88
Николай Косерик
31
Георгий Зотов
77′
3
Данила Ведерников
29
Владан Бубанья
46′
38
Артем Касимов
59
Максим Сыщенко
46′
11
Степан Оганесян
30
Гедеон Гузина
68′
8
Владислав Камилов
77
Ацамаз Ревазов
55′
68′
19
Алешандре Жезус
1
Евгений Латышонок
66
Роман Вега
23
Арсен Адамов
21
Александр Ерохин
32
Лусиано Гонду
18
Ярослав Михайлов
3
Дуглас Сантос
63′
25
Страхиня Эракович
10
Максим Глушенков
83′
17
Андрей Мостовой
28
Нуралы Алип
83′
51
Вадим Шилов
33
Нино
63′
20
Педро
30
Матео Кассьерра
73′
4
Юрий Горшков
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Александр Туркин
(Россия, Астрахань)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
