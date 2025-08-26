Голевой перестрелкой завершился матч «Зенита» с Алипом в составе

Старт встречи оказался для хозяев шокирующим: уже к 22-й минуте сине-бело-голубые вели 3:0 благодаря точным ударам Максима Глушенкова, Александра Ерохина и Дугласа Сантоса. Однако «Оренбург» сумел вернуться в игру, сократив отставание за счёт голов Владана Бубаньи и Алексея Татаева. Тем не менее ещё до перерыва Матео Кассьера вновь укрепил преимущество гостей.