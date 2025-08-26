Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Пафос
0
:
Црвена Звезда
0
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.30
П2
2.45
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Штурм
0
:
Буде-Глимт
1
Все коэффициенты
П1
7.80
X
4.90
П2
1.45
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Ахмат
2
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Спартак
3
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
пенальти
Кайрат
0
:
Селтик
0
Все коэффициенты
П1
21.00
X
1.07
П2
15.00
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
3
:
Зенит
5
П1
X
П2

Голевой перестрелкой завершился матч «Зенита» с Алипом в составе

В матче третьего тура группового этапа Кубка России санкт-петербургский «Зенит» на выезде обыграл «Оренбург» со счётом 5:3, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Зенит"

Старт встречи оказался для хозяев шокирующим: уже к 22-й минуте сине-бело-голубые вели 3:0 благодаря точным ударам Максима Глушенкова, Александра Ерохина и Дугласа Сантоса. Однако «Оренбург» сумел вернуться в игру, сократив отставание за счёт голов Владана Бубаньи и Алексея Татаева. Тем не менее ещё до перерыва Матео Кассьера вновь укрепил преимущество гостей.

После перерыва команды продолжили радовать болельщиков высокой результативностью. Второй мяч в игре оформил Глушенков, а окончательный счёт установил Ацамаз Ревазов, сделав поражение «Оренбурга» менее болезненным.

Таким образом, «Зенит» набрал девять очков после трёх туров и стал единоличным лидером группы А. «Оренбург» с тремя очками занимает третью строчку.

Отметим, что с первых минут в составе петербуржцев на поле вышел защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, заменённый на 83-й минуте.

Оренбург
3:5
Первый тайм: 2:4
Зенит
Футбол, Кубок России, Группа A
26.08.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Сергей Семак
Голы
Оренбург
Владан Бубанья
24′
Алексей Татаев
32′
Ацамаз Ревазов
66′
Зенит
Максим Глушенков
2′
Александр Ерохин
12′
Дуглас Сантос
22′
Матео Кассьерра
43′
Максим Глушенков
56′
Составы команд
Оренбург
99
Николай Сысуев
2
Станислав Поройков
41′
5
Алексей Татаев
37
Ду Кейрос
57
Евгений Болотов
88
Николай Косерик
31
Георгий Зотов
77′
3
Данила Ведерников
29
Владан Бубанья
46′
38
Артем Касимов
59
Максим Сыщенко
46′
11
Степан Оганесян
30
Гедеон Гузина
68′
8
Владислав Камилов
77
Ацамаз Ревазов
55′
68′
19
Алешандре Жезус
Зенит
1
Евгений Латышонок
66
Роман Вега
23
Арсен Адамов
21
Александр Ерохин
32
Лусиано Гонду
18
Ярослав Михайлов
3
Дуглас Сантос
63′
25
Страхиня Эракович
10
Максим Глушенков
83′
17
Андрей Мостовой
28
Нуралы Алип
83′
51
Вадим Шилов
33
Нино
63′
20
Педро
30
Матео Кассьерра
73′
4
Юрий Горшков
Статистика
Оренбург
Зенит
Желтые карточки
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Александр Туркин
(Россия, Астрахань)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти