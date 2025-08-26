Самошников забил первый гол за «Спартак» в дебютном матче за красно-белых

Красно-белые объявили о переходе Самошникова из «Локомотива» 19 августа. Крайний защитник подписал со «Спартаком» контракт, рассчитанный на три года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.