Самошников забил первый гол за «Спартак» в дебютном матче за красно-белых

Это произошло в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Футболист поразил ворота нижегородской команды на 36-й минуте.
Красно-белые объявили о переходе Самошникова из «Локомотива» 19 августа. Крайний защитник подписал со «Спартаком» контракт, рассчитанный на три года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.
Игра между «Спартаком» и «Пари НН» проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Ранэль Зияков.