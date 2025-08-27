Карпин оценил дебют Антона Миранчука в стартовом составе «Динамо»

— Как оцените игру команды? В первом тайме, кроме углового на первых минутах, ничего не дали создать сопернику.
— Во втором тайме соперник тоже ничего не создал до 85-й минуты. То есть 40 минут мы больше владели мячом и создавали больше. Потом начали терять мяч на ровном месте и получать быстрые контратаки и угловые, так что это давление было оттуда, больше ничего не было.
— Состав во втором тайме был боевой, то есть вы хотели решить исход матча в основное время?
— Естественно, планировали решить все раньше. У нас были запланированные замены и те, которые мы сделали по ходу матча, не думая о серии пенальти. Вышли Бителло, Фомин, Макаров, Сергеев — конечно, мы хотели играть и выигрывать за 90 минут. Плюс, посмотрели еще раз на молодежь.
— Как оцените первую игру в стартовом составе Антона Миранчука?
— Для первого выхода в старте он отыграл свои 60 минут достойно, — приводятся слова Карпина на сайте клуба.
Магомед Адиев
Валерий Карпин
80
Никита Кокарев
15
Николай Рассказов
47
Сергей Божин
22
Фернандо Костанца
23
Никита Чернов
4
Александр Солдатенков
3
Томас Галдамес
75′
2
Кирилл Печенин
14
Михайло Баньяц
84′
9
Алексей Сутормин
8
Максим Витюгов
75′
77
Ильзат Ахметов
7
Вадим Раков
67′
26
Джимми Марин
11
Амар Рахманович
67′
91
Владимир Игнатенко
40
Курбан Расулов
50
Александр Кутицкий
56
Леон Зайдензаль
7
Дмитрий Скопинцев
30
Дмитрий Александров
17
Ульви Бабаев
6
Роберто Фернандес
59′
2
Николас Маричаль
44
Антонио Диас Рубенс
46′
10
Бителло
52
Егор Смелов
78′
74
Даниил Фомин
21
Антон Миранчук
59′
77
Денис Макаров
14
Эль Мехди Маухуб
59′
33
Иван Сергеев
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
