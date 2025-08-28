«Где вы? Выходите на связь!» Мостовой вновь иронично обратился к критикам «Спартака»

Ричмонд
Футбол. Лига Европы
18:00
КуПС
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.28
П2
1.73
Футбол. Лига конференций
19:00
Ноа
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.09
П2
4.34
Футбол. Лига конференций
19:00
Фредрикстад
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
7.40
X
4.79
П2
1.47
Футбол. Лига конференций
19:00
Омония
:
Вольфсбергер
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.16
П2
4.18
Футбол. Кубок России
19:30
Локомотив
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.70
П2
5.36
Футбол. Лига Европы
19:30
Сигма
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.61
П2
2.43
Футбол. Лига Европы
20:00
Самсунспор
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.50
П2
2.85
Футбол. Лига конференций
20:00
РФШ
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Рапид В
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.15
П2
7.40
Футбол. Лига конференций
20:00
Бешикташ
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.50
П2
6.46
Футбол. Лига Европы
20:30
Лудогорец
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.45
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
20:30
ПАОК
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.35
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
20:30
Университатя Кр
:
Истанбул Башакшехир
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.55
П2
2.55
Футбол. Лига конференций
20:30
АЗ
:
Левски
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.27
П2
7.39
Футбол. Лига конференций
20:30
ЧФР
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.93
П2
3.55
Футбол. Лига Европы
21:00
Динамо К
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.65
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
21:00
Янг Бойз
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.14
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
21:00
Генк
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.13
П2
7.00
Футбол. Лига Европы
21:00
Утрехт
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.50
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Дифферданж
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.15
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
21:00
Брённбю
:
Страсбур
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
АЕК
:
Андерлехт
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.60
П2
3.65
Футбол. Лига конференций
21:00
Баник О
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.00
П2
3.77
Футбол. Лига конференций
21:00
Арда
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.47
П2
1.95
Футбол. Лига конференций
21:00
Фиорентина
:
Полесье
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.18
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Райо Вальекано
:
Неман
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.25
П2
27.00
Футбол. Лига Европы
21:30
ФКСБ
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.00
П2
5.00
Футбол. Лига конференций
21:45
Линфилд
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.46
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
21:45
Динамо Тр
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.29
П2
1.71
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.00
П2
24.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Виртус
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.78
П2
1.36
Футбол. Лига конференций
22:00
Серветт Ж
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.16
П2
1.66
Футбол. Лига конференций
22:00
Легия
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Санта-Клара
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Русенборг
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.20
П2
7.80
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Базель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
1
:
Фенербахче
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
6
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
3
П1
X
П2

«Где вы? Выходите на связь!» Мостовой вновь иронично обратился к критикам «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой вновь иронично обратился к экспертам, которые критиковали красно-белых в сезоне-2025/2026, после разгромной победы московской команды в домашнем матче 3-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (4:0).

Источник: Чемпионат.com

«Что-то все попрятались. Попрятались эксперты, которые копали под “Спартак” и под Станковича. Что-то попритихли. Удивительно, где вы? Выходите на связь! (улыбается)», — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Московская команды после трёх туров группового этапа Кубка России находится на втором месте в турнирной таблице группы С. Команда Деяна Станковича набрала семь очков. Возглавляет квартет махачкалинское «Динамо» — восемь очков. Далее идут «Пари Нижний Новгород» (3) и «Ростов» (0).

Напомним, ранее Мостовой уже обращался к критиковавшим «Спартак» экспертам после гостевой победы красно-белых в матче РПЛ с «Рубином» (2:0).