Любительский клуб вышел в четвертый раунд Кубка России

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Любительский клуб «ПСК» из станицы Динская (Краснодарский край) обыграл ставропольское «Динамо» и вышел в четвертый раунд пути регионов Кубка России по футболу.
Встреча прошла в станице Динская и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «ПСК» мячи забили Юрий Федосеев (12-я минута) и Дмитрий Нечаев (74). У «Динамо» пенальти реализовал Руслан Суанов (27).
В четвертом раунде пути регионов Кубка России «ПСК» примет екатеринбургский «Урал».
«ПСК» был основан в 2008 году. С 2025 года клуб представляет Динскую в Третьей лиге (зона Южного и Северо-Кавказского федеральных округов), где выступают любительские команды.
Результаты других матчей пути регионов:
«Темп» (Барнаул) — «Знамя Труда» (Московская область) — 0:1; «Космос» (Долгопрудный) — «Велес» (Москва) — 1:4; «Зенит» (Пенза) — «Волгарь» (Астрахань) — 0:1.