Футбол. Кубок России
завершен
П 1:0
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Череповец
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:0
Текстильщик
1
:
Динамо Вг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
0
:
Волгарь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Волна
1
:
Тюмень
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
2
:
Динамо Ст
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
Велес
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Темп
0
:
Знамя Труда
1
П1
X
П2

Любительский клуб вышел в четвертый раунд Кубка России

Любительский «ПСК» вышел в четвертый раунд Кубка России.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Любительский клуб «ПСК» из станицы Динская (Краснодарский край) обыграл ставропольское «Динамо» и вышел в четвертый раунд пути регионов Кубка России по футболу.

Встреча прошла в станице Динская и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «ПСК» мячи забили Юрий Федосеев (12-я минута) и Дмитрий Нечаев (74). У «Динамо» пенальти реализовал Руслан Суанов (27).

В четвертом раунде пути регионов Кубка России «ПСК» примет екатеринбургский «Урал».

«ПСК» был основан в 2008 году. С 2025 года клуб представляет Динскую в Третьей лиге (зона Южного и Северо-Кавказского федеральных округов), где выступают любительские команды.

Результаты других матчей пути регионов:

«Темп» (Барнаул) — «Знамя Труда» (Московская область) — 0:1; «Космос» (Долгопрудный) — «Велес» (Москва) — 1:4; «Зенит» (Пенза) — «Волгарь» (Астрахань) — 0:1.