Статистика 70-летнего Медведева в матче «Амкала» с «Салютом» Кубка России

70-летний Александр Медведев, ставший самым возрастным футболистом в истории России, был заменён на 23-й минуте матча 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с белгородским «Салютом».

Источник: Чемпионат.com

За это время Медведев, вышедший на поле в качестве нападающего, развёл мяч с центра поля, совершил два фола и не сделал передач и ударов.

Команды играют на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Клипиковым (Новосибирск). На момент выхода новости счёт в игре 0:0.

Отметим, что самым возрастным игроком в мировом футболе является египтянин Эззельдин Бахадер, сыгравший в третьем по силе дивизионе Египта в октябре 2020 года. На тот момент Бахадеру было 74 года и 348 дней.