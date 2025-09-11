Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Леон Сатурн
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.05
П2
2.10
Футбол. Премьер-лига
12.09
Рубин
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.31
П2
3.91
Футбол. Первая лига
12.09
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.81
П2
5.10
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
3
:
КДВ
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2

Александр Медведев прокомментировал выступление за «Амкал» в Кубке России

Советник председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о своём дебюте за медиафутбольный «Амкал» в Фонбет Кубке России.

Источник: Чемпионат.com

70-летний полузащитник вышел на поле в стартовом составе матча третьего раунда Пути регионов с «Салютом» и отыграл 23 минуты. На момент написания новости счёт 1:1.

— Эти 20 минут чувствовал себя отлично. Поле только хуже, чем вчера тренировочное, но всё равно одинаковое для всех.

— Когда «Амкал» забил, вы радовались, будто это сделал «Зенит».

— А как же? Это разные соревнования — чемпионат России и Кубок. «Амкал» мог меня заявить без трансфера, поскольку я был свободным агентом, поэтому никаких регламентов не нарушено.

— В будущем планируете выступать за «Амкал»?

— Давайте дождёмся исхода сегодняшней игры и будем планировать дальнейшее.

— Где волнительнее — перед матчами «Зенита» или сегодня?

— Не волнительно, а волнующе. А такой каждый матч, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.