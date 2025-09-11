Александр Медведев прокомментировал выступление за «Амкал» в Кубке России

70-летний полузащитник вышел на поле в стартовом составе матча третьего раунда Пути регионов с «Салютом» и отыграл 23 минуты. На момент написания новости счёт 1:1.
— Эти 20 минут чувствовал себя отлично. Поле только хуже, чем вчера тренировочное, но всё равно одинаковое для всех.
— Когда «Амкал» забил, вы радовались, будто это сделал «Зенит».
— А как же? Это разные соревнования — чемпионат России и Кубок. «Амкал» мог меня заявить без трансфера, поскольку я был свободным агентом, поэтому никаких регламентов не нарушено.
— В будущем планируете выступать за «Амкал»?
— Давайте дождёмся исхода сегодняшней игры и будем планировать дальнейшее.
— Где волнительнее — перед матчами «Зенита» или сегодня?
— Не волнительно, а волнующе. А такой каждый матч, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.