Александр Медведев: пару ребят из «Амкала» могут играть в РПЛ

Советник председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался об уровне футболистов «Амкала» после победы медиафутбольного клуба над «Салютом» (2:1) в третьем раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.

Источник: Чемпионат.com

Сам 70-летний Медведев вышел на поле в стартовом составе и отыграл 23 минуты.

«Боевой матч. Заслуженная победа “Амкала”, играли интенсивнее и интереснее, при этом “Салют” — очень хорошая команда, сильная. Теперь следующий соперник — “Енисей”. Куда же теперь завершать карьеру? Во-первых, надо побить мировой рекорд — 3,5 года поиграть. Надеюсь, что “Амкал” не успокоиться на этой победе. Если тренер вызовет, остаюсь.

Надо разобрать статистику, но пару ребят из “Амкала” по интенсивности, самоотдаче и страсти могут играть в РПЛ», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Медведев стал самым возрастным футболистом в истории России. Ранее рекорд российского футбола принадлежал бизнесмену Владимиру Тумаеву, который в апреле 2005 года сыграл за ижевский «Газовик-Газпром» в Кубке страны в возрасте 58 лет и 136 дней.