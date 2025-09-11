Александр Медведев: пару ребят из «Амкала» могут играть в РПЛ

«Боевой матч. Заслуженная победа “Амкала”, играли интенсивнее и интереснее, при этом “Салют” — очень хорошая команда, сильная. Теперь следующий соперник — “Енисей”. Куда же теперь завершать карьеру? Во-первых, надо побить мировой рекорд — 3,5 года поиграть. Надеюсь, что “Амкал” не успокоиться на этой победе. Если тренер вызовет, остаюсь.



Надо разобрать статистику, но пару ребят из “Амкала” по интенсивности, самоотдаче и страсти могут играть в РПЛ», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.