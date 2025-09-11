Ричмонд
Голы Смолова и Ари помогли Broke Boys победить «Сатурн» в Кубке России

Голы Смолова и Ари помогли Broke Boys победить «Сатурн» в матче Кубка России.

РАМЕНСКОЕ (Московская область), 11 сен — РИА Новости. Медиаклуб Broke Boys обыграл подмосковный «Сатурн» в матче третьего раунда пути регионов Кубка России по футболу.

Встреча в подмосковном Раменском завершилась победой гостей со счетом 2:0. Один из мячей забил бывший нападающий сборной России Федор Смолов (63-я минута). Для 35-летнего игрока этот гол стал вторым в двух матчах за команду.

Также за Broke Boys дебютировал 39-летний бразилец Ари, выступавший в России за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». Он вышел на замену на 55-й минуте и с передачи Смолова отметился голом в компенсированное время (90+6).

Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против действующего чемпиона России в составе «Краснодара» Смолова возбуждено уголовное дело после драки в кафе в Москве. Инцидент произошел 28 мая. В соцсетях распространилась запись с видеокамер заведения на Большой Никитской улице в Москве, на кадрах видно, как Смолов после словесной перепалки ударил по лицу двух посетителей ресторана. Позже футболист записал видеообращение, в котором принес извинения.

Леон Сатурн
0:2
Первый тайм: 0:0
Broke Boys
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 3-й раунд
11.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Леон Арена
Главные тренеры
Дмитрий Кузнецов
Голы
Broke Boys
Федор Смолов
63′
18206
90+5′
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти