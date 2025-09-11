Голы Смолова и Ари помогли Broke Boys победить «Сатурн» в Кубке России

Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против действующего чемпиона России в составе «Краснодара» Смолова возбуждено уголовное дело после драки в кафе в Москве. Инцидент произошел 28 мая. В соцсетях распространилась запись с видеокамер заведения на Большой Никитской улице в Москве, на кадрах видно, как Смолов после словесной перепалки ударил по лицу двух посетителей ресторана. Позже футболист записал видеообращение, в котором принес извинения.