Голы Смолова и Ари помогли Broke Boys победить «Сатурн» в Кубке России

РАМЕНСКОЕ (Московская область), 11 сен — РИА Новости. Медиаклуб Broke Boys обыграл подмосковный «Сатурн» в матче третьего раунда пути регионов Кубка России по футболу.
Встреча в подмосковном Раменском завершилась победой гостей со счетом 2:0. Один из мячей забил бывший нападающий сборной России Федор Смолов (63-я минута). Для 35-летнего игрока этот гол стал вторым в двух матчах за команду.
Также за Broke Boys дебютировал 39-летний бразилец Ари, выступавший в России за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». Он вышел на замену на 55-й минуте и с передачи Смолова отметился голом в компенсированное время (90+6).
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против действующего чемпиона России в составе «Краснодара» Смолова возбуждено уголовное дело после драки в кафе в Москве. Инцидент произошел 28 мая. В соцсетях распространилась запись с видеокамер заведения на Большой Никитской улице в Москве, на кадрах видно, как Смолов после словесной перепалки ударил по лицу двух посетителей ресторана. Позже футболист записал видеообращение, в котором принес извинения.
Дмитрий Кузнецов
Федор Смолов
63′
18206
90+5′
